«Никто не заметит»: в Госудуме ответили на отказ Украины от участия в Евровидении

По его словам, это Украина в настоящее время «политизирует» любой вопрос, потому что скоро президентские выборы.

"Абсолютно никто не заметит потери Украины в песенном конкурсе. Поэтому, что есть она, что нет, на самом деле. Они там себе политику делают", — отметил Козенко.

Ранее сообщалось, что потерпевшая поражение на «Евровидении-2018» певица Юлия Самойлова прокомментировала отказ Украины от участия в конкурсе.

"Евровидение" в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.