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«Никто не заметит»: в Госудуме ответили на отказ Украины от участия в Евровидении 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко заявил, что «никто не заметит» отказ Украины от участия в «Евровидении-2019», передает РИА «Новости».
По его словам, это Украина в настоящее время «политизирует» любой вопрос, потому что скоро президентские выборы.
"Абсолютно никто не заметит потери Украины в песенном конкурсе. Поэтому, что есть она, что нет, на самом деле. Они там себе политику делают", — отметил Козенко.
Ранее сообщалось, что потерпевшая поражение на «Евровидении-2018» певица Юлия Самойлова прокомментировала отказ Украины от участия в конкурсе.
"Евровидение" в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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Другое , В мире , Конфликты , Украина , Андрей Козенко , Юлия Самойлова , РИА Новости , Республика Крым
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