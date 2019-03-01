Financial Times (Великобритания): самое слабое место президентских выборов на Украине — кандидаты

Не зря миллионы украинцев разочарованы политиками, которые руководят страной со времени продемократической революции Майдана 2014 года. После этого национального восстания по Украине пронесся свежий ветер надежд и перемен, что привело к улучшениям во многих сферах общественной жизни. Но, к сожалению, в воздухе по-прежнему висит едкий домайдановский запах коррупции в высших эшелонах власти, отсутствия прозрачности и олигархического влияния на власть и бизнес.

Помимо этого уже шестой год продолжаются борьба Украины с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. Похоже, что перспектив мирного урегулирования, которое позволило бы реинтегрировать регион в государственные структуры Украины на условиях, приемлемых для всех сторон конфликта, в ближайшем будущем практически нет. Шансов на то, что Москва может отказаться от Крыма , аннексированного в ответ на революцию Майдана, еще меньше.

Поэтому 31 марта Украина проведет свои президентские выборы в качестве государства с половинчатыми реформами, усеченной территорией, ведущим финансово истощающую войну с более сильным и могущественным соседом, который время от времени ставит под сомнение право Украины на независимость и собственную национальную идентичность. К чести Украины, несмотря на эти непростые обстоятельства, выборы будут по-настоящему конкурентными.

Этого нельзя сказать о недавнем «спектакле», игре в демократию, которую сочли президентскими выборами в России. Проблема на Украине заключается не в том, что политическая конкуренция на высшем уровне — это своего рода иллюзия, как в России. Напротив, большинство выборов, проведенных с момента обретения Украиной независимости в результате распада Советского Союза в 1991 году, были свободными и проводились в условиях напряженной борьбы. Эти же президентские выборы настолько непредсказуемы, что, похоже, 21 апреля будет проводиться второй тур. Не менее оживленными будут и парламентские выборы, намеченные на октябрь.

Беспокойство, скорее, вызывает характер трех ведущих кандидатов. Это — Петр Порошенко , олигарх-миллиардер, который сделал состояние на производстве шоколадных конфет и, победив на президентских выборах в 2014 году, теперь идет на второй срок. Юлия Тимошенко — бывший премьер-министр и популист, которая при пророссийском президенте-предшественнике Петра Порошенко находилась в заключении. Третий — Владимир Зеленский , юморист и актер, не имеющий политического опыта, который пользуется тем, что избиратели разочаровались в состоявшихся политиках. Нет никакой уверенности в том, что они откажутся от укоренившихся на Украине привычек открытого и завуалированного правления олигархии.

Петр Порошенко, отказавшись от реформистской риторики, благодаря которой он пришел к власти после революции Майдана, теперь провозглашает консервативный патриотический лозунг «Армия, язык, вера». Учитывая, что вооруженные силы принадлежат к числу самых надежных на Украине структур, он не упускает возможности покрасоваться в камуфляже. Точно так же он рекламирует и свой успех, позволивший ему добиться признания независимой от Москвы Украинской православной церкви , что привело в ярость Россию.

Предвыборная кампания Петра Порошенко основана на вопросах национальной безопасности и идентичности. Как самый прозападный из этих трех кандидатов, он говорит, что всем сердцем стремится к тому, чтобы Украина вошла в состав НАТО ЕС . Однако по-прежнему есть подозрение, что он пользуется прозападной риторикой и ссылается на условия военного времени, чтобы отвлечь внимание от своей неспособности осуществить более глубокие реформы в сфере государственного управления, политики и бизнеса. Кроме того, Петр Порошенко допустил, чтобы в отношениях с соседями, такими как Венгрия и Польша, возникла напряженность, что едва ли служит заявленной им цели интеграции с Западом.

Подобные сомнения существуют и в отношении Юлии Тимошенко. Во время Оранжевой революции на Украине в 2004-2005 годы она была олицетворением свободы и модернизации, но сегодня это уже не так. В начале февраля она набросилась на министра здравоохранения, реформатора, которого уважают за борьбу с коррупцией — Ульяну Супрун, родившуюся в США и якобы «присланную иностранцами… для экспериментов над украинцами».

Более того, западные партнеры страны беспокоятся, что она будет сдерживать или обратит вспять реформы в некогда непрозрачной энергетической отрасли Украины.

Что же касается Владимира Зеленского, он известен по забавному телесериалу «Слуга народа», в котором он играет учителя, внезапно ставшего украинским президентом. Менее забавны его туманные связи с ведущим олигархом Игорем Коломойским. Эти связи, а также его явно поверхностное знание основных проблем, стоящих перед Украиной, вызывают вопросы о том, кто будет вести шоу, если юмориста изберут президентом.

За время с 2014 года Украина прошла долгий путь, и не в последнюю очередь благодаря поддержке США и Соглашению о свободной торговле с ЕС, которое обеспечивает реальные выгоды для экономики. Трудной задачей будет сохранение прогресса после выборов этого года, которые чреваты риском возникновения новых препятствий для добросовестного управления, а не их устранением.