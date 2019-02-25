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Стало известно оружие угонщика самолета в Бангладеш 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Полиция города Читтагонга выяснила, что оружие, с помощью которого пассажир Boeing 737 попытался угнать самолет, было ненастоящим.
В понедельник комиссар полиции города Читтагонга Махабубора Рахмана заявил, что оружие угонщика было игрушечным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на bdnews24.
Ранее в СМИ появлялись сведения о наличии у мужчины боевого пистолета, но они были опровергнуты. Однако и факт проноса на борт самолета небоевого оружия местная полиция комментировать отказалась.
Напомним, самолет следовал по маршруту Дакка — Дубай. Спустя 40 минут после взлета совершил вынужденную посадку, так как один из пассажиров пытался захватить борт, которым летели 143 человека.
Личность угонщика пока не раскрывается. Очевидцы рассказали, что ему было около 20 лет. Во время полета он пытался прорваться в кабину и требовал разговора с премьер-министром Бангладеш.
По предварительным данным, мужчина был гражданином Бангладеш, так как, по свидетельствам пассажиров, говорил на бенгали.
По мнению министра гражданской авиации и туризма страны Мохаммада Махбуба, причиной, побудившей мужчину на угон, стал «отказ от одной из актрис выйти за него замуж». Силовики не исключили и наличие психических отклонений у злоумышленника.
Правоохранительные органы заявили, что старались убедить преступника сдать оружие, но тот «продолжал вести себя агрессивно». В ходе спецоперации он был ранен, а позже скончался.
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Другое , Boeing , МВД , РИА Новости , Бангладеш
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