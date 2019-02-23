Лауреата «Грэмми» R Kelly обвинили в изнасилованиях

Прокуратура штата Иллинойс 22 февраля предъявила певцу стиле ритм-н-блюз R Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщило издание TMZ.

Обвинение содержит десять пунктов, девять из которых касаются девушек в возрасте 13-16 лет. Первая жертва подверглась насилию 26 мая 1998 года.

Также стало известно, что обвинитель Майкл Авенатти передал властям видеозапись, на которой певец занимается сексом с 14-летней девочкой.

Инсайдеры из окружения певца сообщили, что он не собирается ждать выдачи ордера на его арест и намерен сдаться властям. В штате Иллинойс за изнасилование предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Песня R Kelly I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями «Грэмми».