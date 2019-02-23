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Лауреата «Грэмми» R Kelly обвинили в изнасилованиях 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура штата Иллинойс 22 февраля предъявила певцу стиле ритм-н-блюз R Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщило издание TMZ.
Обвинение содержит десять пунктов, девять из которых касаются девушек в возрасте 13-16 лет. Первая жертва подверглась насилию 26 мая 1998 года.
Также стало известно, что обвинитель Майкл Авенатти передал властям видеозапись, на которой певец занимается сексом с 14-летней девочкой.
Инсайдеры из окружения певца сообщили, что он не собирается ждать выдачи ордера на его арест и намерен сдаться властям. В штате Иллинойс за изнасилование предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Песня R Kelly I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями «Грэмми».
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