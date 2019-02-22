В «Зарядье» прозвучат сочинения Моцарта

В малом зале парка «Зарядье» пройдет концерт под названием «Моцарт. Магические звуки». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 февраля.

Сочинения Моцарта, написанные для сочетания духовых инструментов с фортепиано, струнными и голосом, прозвучат 2 марта в рамках цикла «Трио имени Рахманинова и друзья». В выступлении примут участие пианист Виктор Ямпольский, флейтист Николай Попов, кларнетист Сергей Петров , первый гобой Большого Театра Сергей Лысенко , первая валторна Большого Алексей Раев, фаготист Андрей Рудометкин, альт Антон Кулапов и меццо-сопрано Наталья Савинова

Начало мероприятия запланировано на 15:00. Приобрести билеты можно по ссылке.