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В «Зарядье» прозвучат сочинения Моцарта 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В малом зале парка «Зарядье» пройдет концерт под названием «Моцарт. Магические звуки». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 февраля.
Сочинения Моцарта, написанные для сочетания духовых инструментов с фортепиано, струнными и голосом, прозвучат 2 марта в рамках цикла «Трио имени Рахманинова и друзья». В выступлении примут участие пианист Виктор Ямпольский, флейтист Николай Попов, кларнетист Сергей Петров, первый гобой Большого Театра Сергей Лысенко, первая валторна Большого Алексей Раев, фаготист Андрей Рудометкин, альт Антон Кулапов и меццо-сопрано Наталья Савинова.
Начало мероприятия запланировано на 15:00. Приобрести билеты можно по ссылке.
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