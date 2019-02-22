ФСБ усилила контроль в Керченском проливе

Сергей Лавров. По его данным, это связано с вероятностью провокации в проливе со стороны Украины , о чем накануне писали СМИ и заявлял министр иностранных дел России

В ходе вчерашнего брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса Лавров заявил, что украинские власти готовят «незаконный прорыв» и «приглашают» поучаствовать в нем представителей стран НАТО

Несколько часов спустя один из анонимных телеграм-каналов сообщил, что два артиллерийских катера проекта «Гюрза» и десантный катер типа «Кентавр» с моряками, взводом морской пехоты и двумя офицерами НАТО выдвинулись в сторону Керченского пролива.

Однако СМИ, проверив местоположение упомянутых судов через сервис MarineTraffic, обнаружили, что они не покидали места дислокации в порту Одесской области.