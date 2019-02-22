Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ усилила контроль в Керченском проливе 

Рамблер + ещё 13 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Погранслужба ФСБ России усилила пограничный контроль в Керченском проливе, сообщает Пятый канал.
По его данным, это связано с вероятностью провокации в проливе со стороны Украины, о чем накануне писали СМИ и заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ходе вчерашнего брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса Лавров заявил, что украинские власти готовят «незаконный прорыв» и «приглашают» поучаствовать в нем представителей стран НАТО.
Несколько часов спустя один из анонимных телеграм-каналов сообщил, что два артиллерийских катера проекта «Гюрза» и десантный катер типа «Кентавр» с моряками, взводом морской пехоты и двумя офицерами НАТО выдвинулись в сторону Керченского пролива.
Однако СМИ, проверив местоположение упомянутых судов через сервис MarineTraffic, обнаружили, что они не покидали места дислокации в порту Одесской области.
4 февраля президент Украины Петр Порошенко в эфире канала ICTV пообещал, что украинские корабли в скором времени «точно пройдут» через Керченский пролив. По его словам, на их борту будут добровольцы, а также, возможно, журналисты, эксперты ОБСЕ и зампред Верховной рады Ирина Геращенко, которая «очень просится».
Комментарии
Другое , Украина , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Сергей Лавров , ФСБ , ОБСЕ , Верховная Рада , НАТО
Читайте также
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение