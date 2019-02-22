ФСБ усилила контроль в Керченском проливе 

Погранслужба ФСБ России усилила пограничный контроль в Керченском проливе, сообщает Пятый канал.
По его данным, это связано с вероятностью провокации в проливе со стороны Украины, о чем накануне писали СМИ и заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ходе вчерашнего брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса Лавров заявил, что украинские власти готовят «незаконный прорыв» и «приглашают» поучаствовать в нем представителей стран НАТО.
Несколько часов спустя один из анонимных телеграм-каналов сообщил, что два артиллерийских катера проекта «Гюрза» и десантный катер типа «Кентавр» с моряками, взводом морской пехоты и двумя офицерами НАТО выдвинулись в сторону Керченского пролива.
Однако СМИ, проверив местоположение упомянутых судов через сервис MarineTraffic, обнаружили, что они не покидали места дислокации в порту Одесской области.
4 февраля президент Украины Петр Порошенко в эфире канала ICTV пообещал, что украинские корабли в скором времени «точно пройдут» через Керченский пролив. По его словам, на их борту будут добровольцы, а также, возможно, журналисты, эксперты ОБСЕ и зампред Верховной рады Ирина Геращенко, которая «очень просится».