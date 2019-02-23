В Подмосковье тибетские мастифы напали на трёх юных фигуристок

Московской области проводится проверка по факту нападения собак на юных фигуристок, которые шли на тренировку, сообщает пресс-служба регионального управления СКР

Инцидент произошёл возле Ледового дворца в Зарайске . По предварительным данным, на трёх несовершеннолетних девочек напали две собаки породы тибетский мастиф. Сотрудники Ледового дворца подбежали и отогнали собак. После инцидента дети обратились в больницу с ушибами.

«Следователем запланировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление хозяев собак. В случае если собаки окажутся бродячими, то необходимо будет установить поступали ли ранее жалобы граждан на нападения собак на прохожих и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов впредь», — сообщается на сайте СКР по Московской области.