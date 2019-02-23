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В Подмосковье тибетские мастифы напали на трёх юных фигуристок 

Чемпионат.com + ещё 9 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Московской области проводится проверка по факту нападения собак на юных фигуристок, которые шли на тренировку, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Инцидент произошёл возле Ледового дворца в Зарайске. По предварительным данным, на трёх несовершеннолетних девочек напали две собаки породы тибетский мастиф. Сотрудники Ледового дворца подбежали и отогнали собак. После инцидента дети обратились в больницу с ушибами.
«Следователем запланировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление хозяев собак. В случае если собаки окажутся бродячими, то необходимо будет установить поступали ли ранее жалобы граждан на нападения собак на прохожих и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов впредь», — сообщается на сайте СКР по Московской области.
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Другое , Общество , Происшествия , СКР , Зарайск , Московская область
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