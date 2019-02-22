Молдавский политик подозревается в организации вывода денег из РФ

«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S. A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», — уточнила Волк.