Молдавский политик подозревается в организации вывода денег из РФ 

МВД пресекло деятельность преступного сообщества, которое вывело из России 37 млрд рублей в 2013-2014 годах, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S. A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», — уточнила Волк.
В рамках дела задержан житель Московского региона Александр Коркин, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступное сообщество состояло из жителей Молдавии и России и было создано с целью совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности были имеющие российское гражданство Вячеслав Платон и молдавский политик Владимир Плахотнюк.