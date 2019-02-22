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Молдавский политик подозревается в организации вывода денег из РФ 

BFM.RU + ещё 1 28 минут назад
МВД пресекло деятельность преступного сообщества, которое вывело из России 37 млрд рублей в 2013-2014 годах, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S. A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», — уточнила Волк.
В рамках дела задержан житель Московского региона Александр Коркин, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступное сообщество состояло из жителей Молдавии и России и было создано с целью совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности были имеющие российское гражданство Вячеслав Платон и молдавский политик Владимир Плахотнюк.
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Другое , Владимир Плахотнюк , Ирина Волк , МВД , Интерфакс
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