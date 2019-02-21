Милявская отреагировала на видео с танцующей маткой в шоу Малышевой 

На резонансный «танец матки» из программы Елены Малышевой «Жить здорово!» обратила внимание певица Лолита Милявская. Она опубликовала отрывок программы на своей странице в Instagram.
В программе Малышевой актриса Светлана Галка в красном бархатном костюме исполнила роль матки и спела песню от лица этого органа: «А во мне человечек поместится, хоть не верится в это сейчас».
«Даже не знаю, что написать)», — отметила певица.
Пост Милявской собрал множество комментариев, в том числе российских знаменитостей.
«А про мужчин?» — поинтересовался Олег Газманов.
«Мне это снится», — написала телеведущая Ксения Стриж (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Актриса Дарья Сагалова назвала ролик «уморой», а ее коллега по сериалу «Счастливы вместе» похвалила песню за «потрясающие слова».
«Не знаете, Елена Малышева пишет стихи?)» — спросила она.
«Ну всё, опоздал я написать такую песню… а ведь идея витала в воздухе…» — посетовал композитор Игорь Николаев.
Многие интернет-пользователи раскритиковали Малышеву и сценку из ее программы.
«Как моя прабабушка 1915 г.рож.учила меня, что женский организм и его особенности должны быть тайной за семью печатями», — заявила @nikolaevnavlasovaolga.
«Самое главное это днем показывают! А потом удивляемся— откуда малолетний разврат», — добавила @gud8831.
Однако нашлись и те, кому задумка понравилась.
«Может быть именно таким способом возможно донести до наших граждан простые истины о своём здоровье. Санитарная культура на низком уровне. Это куда лучше Шуригиных и прочего дна, которых показывают в прайм-тайм», — заявила @k_marrussia
«Никому же ведь <…> в тупенькую головушку-то и не стрельнет даже, что такая "наглядность" делается для ваших недалеких умишек, чтоб хоть как-то в башке оседала информация. Потому как это самый простой и эффективный способ запоминания!» — отметила @dr.juli_a