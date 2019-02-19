Борьба дагестанок за букет попала на видео

Две дагестанки сразились за букет невесты и были осуждены дагестанцами. Видеозапись инцидента была опубликована на инстаграм-странице « Дагестан сегодня».

На кадрах видны невеста с букетом руках и толпящиеся за ее спиной мужчины и женщины. За подброшенными новобрачной цветами при этом бросаются лишь две девушки.

Обеим удалось схватить его, после чего примерно минуту гостьи свадьбы не выпускали букет из рук, пытаясь при этом вынудить сделать это друг друга.

В итоге цветы и «привилегия» выйти замуж уже в скором времени достались темноволосой, а не светловолосой девушке.

Впрочем, смешки гостей мероприятия и осуждение в комментариях под публикацией «Дагестана сегодня» достались обеим.

Одни пользователи социальной сети выразили уверенность, что теперь никто не возьмет их замуж из-за неподобающего поведения и веры в подобное суеверие, а другие просто назвали поступок девушек «позором».

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