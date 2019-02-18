Москвичи через суд добились включения ветхого дома в программу реновации

Дом в Свиблове повторно включили в программу реновации. Жильцы 18 февраля рассказали «ВМ», как они доказали, что голосование о выходе из программы было сфальсифицировано.

Эта пятиэтажка на улице Амундсена была построена еще в 1962 году. Стандартное строение: плохая теплоизоляция, инженерные системы дышат на ладан, в подъезде неприятный запах.

— Протечки беспокоят не только жителей последних этажей, а в подъезде стоит запах канализации. Стояки также давно пришли в негодность. Наш дом, конечно, восстанавливали по программе капитального ремонта, но понятно же, что бесконечно служить верой и правдой здание не может, — объясняет жительница дома Юлия Белова.

Именно она начала бить тревогу, когда стало ясно, что дом из программы реновации исключили.

— Мы были очень рады, когда по результатам голосования в «Активном гражданине» наш дом попал под программу, но потом узнали, что здание не снесут и нового жилья не предоставят, — сказала Юлия.

Такое решение было принято на внеочередном собрании собственников помещений, о котором жители даже не подозревали. По правилам, более 33 процентов собственников должны быть не согласны с включением в программу реновации, чтобы здание из нее исключили.

— Мы получили протокол и ужаснулись: в нем стояли наши имена и фамилии и даже подписи, которых мы не ставили. Стало ясно, что результаты были подделаны. Мириться с этим мы не хотели, — объяснила Юлия. — Подозреваю, что документ подделал собственник пристройки к дому, в которой находится магазин. Это единственный человек, которому снос невыгоден.

Жители дома успели. Вовремя узнали о возникновении проблемы и обратились в суд.

— Связались с общественным штабом по контролю за реализацией программы реновации. Там нам смогли помочь. Объяснили, как необходимо действовать, чтобы отстоять свои права в суде, какие документы собрать, — рассказала Юлия. — В итоге с помощью экспертизы нам, жителям дома, удалось доказать, что подписи подделаны. Это и неудивительно: некоторых жителей не то что не было на совещании собственников, они в момент этого собрания отдыхали на дачах и даже в Москве не находились.

Истцами в деле, которое рассмотрел Бабушкинский суд, выступили недовольные жители, а ответчик ни на одно из четырех заседаний не явился. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что, в случае если жители передумали и хотят вернуть дом в программу, столица не оставит желание горожан без внимания.

— Если будут такие судебные решения, мы, безусловно, возьмем эти дома в работу, — отметил Марат Хуснуллин.

Теперь жители дома №14 по улице Амундсена довольны.

— Судебные разбирательства закончились, эта наша общая победа, спасибо суду и городу за то, что выслушали нас. Остается только ждать, когда заселимся в новые дома. Я, например, живу в этой пятиэтажке с самого рождения, квартиры здесь получили еще наши бабушки и дедушки. Мы хотим достойные жилищные условия, а не коридоры, в которых невозможно развернуться двум людям, — сказала Юлия Белова

По словам председателя комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степана Орлова, реновация позволит улучшить жилищные условия горожан.

— Программа реновации нашла поддержку у москвичей. Крошечные прихожие и кухни, отсутствие лифтов, мусоропроводов и балконов, батареи отопления, замурованные в стену, отсутствие подвалов, изношенные коммуникации в пятиэтажках — все это никак не способствует комфортному проживанию, — сказал Степан Орлов

Жители еще 20 домов также подали в суд — на пересмотр результатов собраний собственников жилья, чтобы войти в программу реновации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Козлов , председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации:

— В настоящее время включение в программу реновации невозможно, даже если 100 процентов собственников и нанимателей будут хотеть этого. Жители из дома № 14 по улице Амундсена включены в программу реновации вновь по суду, и у них соблюдены все сроки для обращения в данную инстанцию. Включение возможно только в том случае, если судебные разбирательства начались еще во второй половине 2017 года или до начала февраля 2018 года и идут до сих пор — и судом будет вынесено решение о включении дома в реновацию.