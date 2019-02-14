Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии, кино и выставки

В ближайшее время в Парке Горького и Музеоне пройдет ряд бесплатных экскурсий. 16 февраля в 12:00 у Летнего домика графа Орлова в Нескучном саду стартует прогулка «14 историй о любви». В 14:00 у станции метро «Воробьевы горы» начнется экскурсия «На склонах и террасах Воробьевых гор».

На следующий день романтическая прогулка повторится в том же месте и в то же время, а в 14:00 у Летнего домика графа Орлова соберут всех желающих на экскурсию «Женские дуэли, развлечения и балы обитателей Нескучного сада».

В среду, 20 февраля гостей приглашают на познавательную прогулку «Мифы и легенды Нескучного сада». Жителей столицы заберут у Летнего дома в 14:00.

16 февраля в 18:00 Библиотека имени В. А. Жуковского устраивает бесплатный показ ленты «Звезда родилась». Фильм является одним из номинантов на премию Оскар, ранее он был представлен на Венецианском кинофестивале. В центре картины история успеха молодой певицы. После просмотра писательница Натали Стердам обсудит фильм вместе со зрителями.

Там же, 20 февраля гостям представят одноактную пьесу «Детектор лжи» в исполнении студентов Института современного искусства города Москвы. На следующий день состоится спектакль «Туман», поставленный по мотивам одноименного романа Стивена Кинга

Метро: Чкаловская

Адрес: Лялин переулок, дом 24/26, строение 2