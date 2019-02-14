Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии, кино и выставки 

Вечерняя Москва + ещё 2 14 февраля 2019
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшее время в Парке Горького и Музеоне пройдет ряд бесплатных экскурсий. 16 февраля в 12:00 у Летнего домика графа Орлова в Нескучном саду стартует прогулка «14 историй о любви». В 14:00 у станции метро «Воробьевы горы» начнется экскурсия «На склонах и террасах Воробьевых гор».
На следующий день романтическая прогулка повторится в том же месте и в то же время, а в 14:00 у Летнего домика графа Орлова соберут всех желающих на экскурсию «Женские дуэли, развлечения и балы обитателей Нескучного сада».
В среду, 20 февраля гостей приглашают на познавательную прогулку «Мифы и легенды Нескучного сада». Жителей столицы заберут у Летнего дома в 14:00.
16 февраля в 18:00 Библиотека имени В. А. Жуковского устраивает бесплатный показ ленты «Звезда родилась». Фильм является одним из номинантов на премию Оскар, ранее он был представлен на Венецианском кинофестивале. В центре картины история успеха молодой певицы. После просмотра писательница Натали Стердам обсудит фильм вместе со зрителями.
Там же, 20 февраля гостям представят одноактную пьесу «Детектор лжи» в исполнении студентов Института современного искусства города Москвы. На следующий день состоится спектакль «Туман», поставленный по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.
Метро: Чкаловская
Адрес: Лялин переулок, дом 24/26, строение 2
Вечерняя Москва: последние новости
Великолепная двадцатка: что даст нам цифровое телевидение Снег и пламя: как корреспонденты «ВМ» учились выживать зимой в лесу Басков заявил, что хочет скрыться от всех в Японии
Комментарии
Другое , Стивен Кинг
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение