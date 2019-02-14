Силуанов сомневается, что Fitch повысит суверенный рейтинг России

"Повысить, я думаю, вряд ли, но то, что оставят стабильным, во всяком случае, у нас есть для этого все основания. Это в конечном счете решение рейтингового агентства, я не могу влиять на него. Но считаю, что экономические показатели России достаточно устойчивые, и устойчивость к санкциям также имеется", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Fitch поддерживает суверенный рейтинг РФ на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом с осени 2017 года.