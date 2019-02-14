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Алексею Улюкаеву вернули все

Силуанов сомневается, что Fitch повысит суверенный рейтинг России 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что международное рейтинговое агентство Fitch вряд ли повысит суверенный рейтинг РФ до уровня «BBB» с текущего «ВВВ-».
"Повысить, я думаю, вряд ли, но то, что оставят стабильным, во всяком случае, у нас есть для этого все основания. Это в конечном счете решение рейтингового агентства, я не могу влиять на него. Но считаю, что экономические показатели России достаточно устойчивые, и устойчивость к санкциям также имеется", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
Fitch поддерживает суверенный рейтинг РФ на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом с осени 2017 года.
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Другое , Антон Силуанов , Fitch Ratings , ИТАР-ТАСС , Сочи
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