Дочь Игоря Николаева растет копией папы

В этом уверены поклонники артиста.

Известный певец и композитор Игорь Николаев очень любит свою младшую дочь Веронику. Поэтому фотографии и видео с участием девочки периодически появляются на его странице в Instagram. Вот и вчера музыкант решил поделиться кадром, который был снят во время недавней поездки в США к старшей дочери Игоря Николаева Юлии. В Америке семья певца посетила парк и ботанический сад Пайнкрест Гарденс. Именно в ходе той прогулки и был сделан кадр, который вчера показал поклонникам артист.

"Что мы с Вероникой увидели? 1 — фантастических рыб в реке. 2 — свое отражение. 3 — большую черепаху. 4 каждый свое! Просто захотелось лета, солнца и тепла! Ну, хорошо, правильный ответ — двух варанов! А может и нет! Честно, не помню, но что-то очень интересное", — подписал снимок Игорь Николаев.

@igor_nikolaev_music

Подписчики музыканта, как оказалось, больше заинтересовались тем, насколько Вероника выглядит похожей на своего отца. По их мнению, сходство особенно заметно на данной фотографии. «Папина дочка», «Игорь, это чудо — ваша копия», «На папу Вероничка похожа!👍❤», «Какая прелестная девочка! Копия папа!», «А я увидела девочку, похожую на папу и бабушку», «Как доча похожа на папу! Счастья вашей семье!🌹», «Похожа как доча на вас!», — комментируют подписчики.

@igor_nikolaev_music