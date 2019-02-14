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В США поймали 130-летнего осетра 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В штате Висконсин (США) рыбак поймал 77-ми килограммового осетра, возраст которого оценивается примерно в 130 лет, сообщает Fox11.
Рыбак Джон Эйден вместе со своим отцом на озере Виннебаго выловил рыбу, длина которой составляет около двух метров.
"Это было приятно и немного грустно", — заявил мужчина.
Представители департамента природных ресурсов штата Висконсин заявили, что есть основание полагать, что эту рыбу вылавливали и помечали несколько лет назад. Тогда ее возраст оценивался приблизительно в 130 лет.
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