В США поймали 130-летнего осетра 

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В штате Висконсин (США) рыбак поймал 77-ми килограммового осетра, возраст которого оценивается примерно в 130 лет, сообщает Fox11.
Рыбак Джон Эйден вместе со своим отцом на озере Виннебаго выловил рыбу, длина которой составляет около двух метров.
"Это было приятно и немного грустно", — заявил мужчина.
Представители департамента природных ресурсов штата Висконсин заявили, что есть основание полагать, что эту рыбу вылавливали и помечали несколько лет назад. Тогда ее возраст оценивался приблизительно в 130 лет.