В США поймали 130-летнего осетра

Рыбак Джон Эйден вместе со своим отцом на озере Виннебаго выловил рыбу, длина которой составляет около двух метров.

"Это было приятно и немного грустно", — заявил мужчина.

Представители департамента природных ресурсов штата Висконсин заявили, что есть основание полагать, что эту рыбу вылавливали и помечали несколько лет назад. Тогда ее возраст оценивался приблизительно в 130 лет.