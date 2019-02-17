Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоусов был свидетелем убийства Талькова
Белоусов был свидетелем убийства Талькова

Медведев сказал, когда в России «жить станет гораздо лучше» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 41 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Через шесть лет после реализации национальных проектов Россия станет более современной и благополучной страной, где жить станет гораздо лучше, чем сейчас, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе «Итоги недели» телеканала НТВ.
«Я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас», — передает его слова ТАСС.
Он назвал себя и членов правительства реалистами, отметив, что нельзя сказать, что в России «всем жить одинаково хорошо».
«Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось», — сказал премьер, имея в виду СССР.
При этом он подчеркнул, что в процессе реализации нацпроектов граждане будут видеть изменения к лучшему.
Также Медведев заметил, что «нет предела совершенству».
Кроме того, премьер-министр высказался за создание сквозной системы контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Первый президент Украины назвал Донбасс другой страной Кириенко рассказал о новом назначении экс-главы «Артека» Алмаз в форме сердца нашли в Якутии
Комментарии
Другое , В мире , Общество , Политика , Экономика , Дмитрий Медведев , НТВ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение