Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орешкин: В России не будет повышения пенсионного возраста до 2036 года 

Российская Газета + ещё 22 17 часов назад
Фото: Суть событий
В прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина повышение пенсионного возраста не предусматривается, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости».
"Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался", — сказал министр.
По словам Орешкина, долгосрочный эффект от повышения пенсионного возраста россияне смогут оценить не сразу, а лишь через несколько лет. Он утверждает, что без принятия реформы индексация пенсий на семь процентов с января была бы невозможна.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ Каким будет новое колесо обозрения на ВДНХ В Ульяновской области подняли выплаты на облагораживание улиц
Другое , Личный счет , Политика , Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Минфин , Ведомости
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение