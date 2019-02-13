Орешкин: В России не будет повышения пенсионного возраста до 2036 года

"Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался", — сказал министр.

По словам Орешкина, долгосрочный эффект от повышения пенсионного возраста россияне смогут оценить не сразу, а лишь через несколько лет. Он утверждает, что без принятия реформы индексация пенсий на семь процентов с января была бы невозможна.