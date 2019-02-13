Орешкин: В России не будет повышения пенсионного возраста до 2036 года 

В прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина повышение пенсионного возраста не предусматривается, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости».
"Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался", — сказал министр.
По словам Орешкина, долгосрочный эффект от повышения пенсионного возраста россияне смогут оценить не сразу, а лишь через несколько лет. Он утверждает, что без принятия реформы индексация пенсий на семь процентов с января была бы невозможна.