В МИД оценили ущерб от антироссийских санкций США

Как указал дипломат, американские партнеры постоянно намекают России , что Москва должна быть готова к любым сценариям и к любым санкциям. По его мнению, санкции преследуют разные цели: от принуждения до наказания, устрашения "и просто до создания атмосферы токсичности, неопределенности, опасности вокруг России". "Такая атмосфера культивируется и в политических, и в бизнес-кругах", — сказал Панкин.

"Говорить, что санкции совсем безболезненны, наверное, было бы неразумно. Говорить о том, что они причиняют существенный вред и уж тем более достигают заявленных целей, — этого, конечно, не происходит", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций США против РФ. В августе прошлого года в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором новых антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков. Предполагалось, что очередной пакет санкций вступит в силу в ноябре 2018 года, однако конгресс не успел рассмотреть законопроект.