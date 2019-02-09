В Британии с сына экс-премьера Молдавии взыскали почти полмиллиона фунтов

ЛОНДОН, 8 фев — РИА Новости , Наталья Копылова. Магистратский суд Лондона вынес решение о взыскании с сына бывшего премьер-министра Молдавии Влада Луки Филата, снимавшего дорогой пентхаус в британской столице, 466,3 тысячи фунтов стерлингов, сообщило в четверг Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

22-летний сын экс-премьера Молдавии, являющийся студентом, не смог объяснить NCA происхождение денег, когда заплатил 390 тысяч фунтов за аренду пентхауса в дорогом лондонском районе Найтсбридж.

Ведомство в мае прошлого года заблокировало три счета в банке HSBC, принадлежащих студенту, заподозрив, что денежные средства получены в результате незаконной деятельности и принадлежат его отцу Владимиру Филату , который в настоящее время отбывает наказание за расхищение 1 миллиарда долларов из трех банков Молдавии.

NCA также отмечает, что студент, переехав в Лондон в июле 2016 года, вел расточительный образ жизни, не имея зарегистрированных источников дохода. Молодой человек тратил значительные суммы на предметы роскоши и услуги, включая покупку автомобиля Bentley Bentayga за 200 тысяч фунтов стерлингов.

NCA в январе прошлого года получило право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.