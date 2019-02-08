ЕК отреагировала на заявление Парижа и Берлина по «Северному потоку — 2»

Еврокомиссия не меняла свою позицию по ужесточению Газовой директивы ЕС , заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анка Падурару.

«Представители стран ЕС обсуждают сегодня свою общую позицию [по этим изменениям]. Если она будет принята, переговоры [с Советом ЕС Европарламентом ] могут начаться уже на следующей неделе. Еврокомиссия не меняла свою позицию», — приводит ее слова ТАСС

Ранее в пятницу сообщалось, что Берлин и Париж урегулировали спор вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2» и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве Европейского союза, предложив их новую редакцию, которая не блокирует российский проект.

В Кремле ранее сообщали, что внимательно следят за развернувшимися в Европейском союзе дискуссиями по «Северному потоку — 2».

Накануне немецкие СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне разногласий с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по «Северному потоку — 2».