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ЕК отреагировала на заявление Парижа и Берлина по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Еврокомиссия не меняла свою позицию по ужесточению Газовой директивы ЕС, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анка Падурару.
«Представители стран ЕС обсуждают сегодня свою общую позицию [по этим изменениям]. Если она будет принята, переговоры [с Советом ЕС и Европарламентом] могут начаться уже на следующей неделе. Еврокомиссия не меняла свою позицию», — приводит ее слова ТАСС.
Ранее в пятницу сообщалось, что Берлин и Париж урегулировали спор вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2» и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве Европейского союза, предложив их новую редакцию, которая не блокирует российский проект.
В Кремле ранее сообщали, что внимательно следят за развернувшимися в Европейском союзе дискуссиями по «Северному потоку — 2».
Накануне немецкие СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне разногласий с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по «Северному потоку — 2».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сути разногласий Германии и Франции.
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Комментарии
Другое , Ангела Меркель , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Брюссель
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