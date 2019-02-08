На Украине заявили, что им не нужно признание выборов Россией

По его словам, Киеву абсолютно безразличны действия Москвы

"Они пять лет рассказывают, что у нас здесь хунта, и будут делать это еще пять лет. Им все будет не нравиться, пока Украина идет своим путем", — заявил Гончаренко.

Политик подчеркнул, что государству не нужны российские наблюдатели.