Экс-депутат Рады заявила, что Украина пропадет без России

«Любим мы их или нет, но выстраивать с Россией партнерство ради выживания нам необходимо, иначе мы пропадем», — заявила экс-нардеп.

Таким образом Герман прокомментировала решение президента Украины Петра Порошенко не пропускать через границу российских наблюдателей на выборы главы государства, назначенные на 31 марта 2019 года. Москва в результате в ответ может не признать результаты выборов президента Украины.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва будет настаивать на сохранении принципиальной позиции, касающейся отказа следовать претензиям Украины в связи с ситуацией с российскими наблюдателями.

Как сообщает ФАН, Лукашевич рассказал, что представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выступил с «не очень решительной ремаркой».

«Мы будем настаивать на том, чтобы БДИПЧ оставалось на той принципиальной позиции, которую он занял с самого начала, отвергнув претензии украинской стороны», — подчеркнул постпред.

Накануне, 5 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что он «как главнокомандующий даст приказ погранслужбе не пропустить россиян», следующих на выборы наблюдателями.

Кроме того, в Верховную раду внесли законопроект, согласно которому гражданам Российской Федерации как представителям «государства-агрессора и оккупанта» запрещено участвовать в президентских выборах на Украине в качестве наблюдателей.

О нежелании пускать российских граждан наблюдателями на президентские выборы заявлял еще в середине января 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Глава украинского внешнеполитического ведомства направил письмо с соответствующим заявлением в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В Организации ответили, что действовать будут в соответствии с установленными нормами и принципами ОБСЕ.

Россия ранее заявляла, что готова отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины и надеется на сотрудничество киевских властей. По словам заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, Москва «ждет цивилизованного и современного подхода» от Украины.

Статс-секретарь подчеркнул, что Россия обратилась за разъяснениями в соответствующие международные инстанции и рассчитывает, что эти инстанции «каким-то образом повлияют на то, чтобы украинцы заняли здравую позицию».

4 февраля ЦИК Украины завершил прием документов от граждан, желающих поучаствовать в президентских выборах. Зарегистрированы 30 кандидатов на пост президента страны. Как отмечается, у комиссии есть время для рассмотрения всех поданных заявок до 8 февраля включительно. При этом ЦИК Украины обязан обнародовать окончательный список кандидатов не позднее 9 февраля.

22 кандидата получили отказ. Всего за все время документы подали 74 человека. Избирательной кампании по выборам президента на Украине был дан старт 31 декабря. Одновременно с этим началось выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в центризбирком для регистрации. Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в ЦИК 3 февраля, передает НСН.

Помимо этого, ЦИК Украины дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах ряду общественных организаций, этим правом уже воспользовались 17 структур.