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Захарова ответила на обвинения Порошенко в адрес России 

Российская Газета + ещё 16 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице ведомства в Facebook прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия виновата в бедности Украины. По ее мнению, эти слова являются ложью.
"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости — в здравом уме так даже врать не получится", — говорится в сообщении.
Она напомнила, что разрыв экономических связей с Россией произошел по инициативе украинской стороны. В пример она привела два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и еще три межрегиональных расторгнутых соглашения. Помимо этого, Киев по собственному желанию вышел из экономических программ СНГ.
"Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", — подытожила дипломат.
Ранее Порошенко заявил, что Россия закрыла все рынки для товаров украинского производства. Это негативно сказалось на благосостоянии граждан, поскольку от экспорта в РФ Киев получал 33%. Потери президент оценил в 15 миллиардов долларов.
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Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Мария Захарова , МИД
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