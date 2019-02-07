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Украина построила стену на границе с Россией на 30% 

МетаГазета + ещё 4 10 часов назад
Фото: МетаГазета
Проект украинской власти «Стена», нацеленный на полное ограждение от России стеной построен на 30%, рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он отметил, что на границе с Харьковом проект уже почти завершен и строительство продолжится дальше.
Европейский вал или проект «Стена» — односторонняя инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Первоначально проект назывался «Стена». 19 ноября 2014 года Кабинет Министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен. Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.
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Другое , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Олег Слободян , Правительство Украины , Харьков
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