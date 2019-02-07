Украина построила стену на границе с Россией на 30% 

Проект украинской власти «Стена», нацеленный на полное ограждение от России стеной построен на 30%, рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он отметил, что на границе с Харьковом проект уже почти завершен и строительство продолжится дальше.
Европейский вал или проект «Стена» — односторонняя инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Первоначально проект назывался «Стена». 19 ноября 2014 года Кабинет Министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен. Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.