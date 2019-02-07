Глава СЖР прокомментировал ситуацию с журналисткой «Эха Москвы в Пскове»

В среду адвокат журналистки Татьяна Мартынова сообщила РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Прокопьевой. По данным информагентства «Псковская лента новостей», в рамках уголовного дела дознаватели пришли и в офис радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», чтобы провести осмотр «места происшествия».

"Мы следим за развитием ситуации еще со вчерашнего дня, когда стало известно, что происходит с журналисткой «Эха Москвы в Пскове». Считаем, что правоохранительные органы должны также очень внимательно отнестись к этой ситуации и, может быть, не перегибать палку в каких-то действиях, если журналист не нарушает законодательство в России, имеет право сообщать любую информацию. У нас свобода слова, у нас нет цензуры, цензура у нас запрещена законом и Конституцией", — сказал РИА Новости Соловьев.

Он добавил, что если в словах журналистики нет нарушения закона, то, «конечно, и вопросов к ней не должно быть никаких». «Если следствие найдет какое-то нарушение закона, тогда, конечно… Журналистка должна понести какое-то наказание, но, по нашему мнению, на данный момент серьезных нарушений в ее деятельности не было», — подчеркнул глава СЖР.

Соловьев рассказал, что в годы чеченской войны сам брал интервью у террористов ввиду информационной значимости для общества. «Я сам ни раз в годы чеченской войны, например, брал интервью у террористов… Басаева (Шамиль, чеченский террорист), например, ну каждый раз это было обусловлено информационной необходимостью сообщить о ситуации, именно даже с точки зрения террористов, и они охотно шли навстречу и сообщали какую-то информацию. И что теперь за это привлекать надо было к какой-то ответственности? Ну вряд ли, потому что информация, которую тогда удалось сообщить, она была полезная для общества», — заключил собеседник агентства.