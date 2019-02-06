«Недостаточно патриотический» учебник по экономике переиздадут

Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица, исключённый из федерального перечня учебников (ФПУ), готовится к новой экспертизе и переизданию, а рекомендации включить в него тему импортозамещения носят рекомендательный характер, рассказали РИА Новости в пресс-службе издательства "ВИТА-ПРЕСС".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что учебник "Экономика" для 10–11 классов не был включен в ФПУ из-за отсутствия материалов "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему". В министерстве просвещения подчеркнули, что учебник исключили из-за многочисленных ошибок и опечаток, а также из-за отсутствия методического пособия для учителя.

Как рассказали в пресс-службе, издательство было несогласно с отрицательным результатом дополнительной экспертизы и замечаниями экспертов, но отсутствие процедуры апелляции и открытого обсуждения этих замечаний не дало возможность издательству оспорить этот результат.

"С целью сохранения востребованного в школах учебника и возвращения его в Федеральный перечень учебников издательство направило автору рабочие материалы по подготовке учебника к следующему изданию и к новой экспертизе", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в "ВИТА-ПРЕСС" подчеркнули, что эти материалы основаны на заключениях экспертов и предложении редакции издательства по включению темы "импортозамещения и планов ближайшего экономического прорыва", которые носят "исключительно рекомендательный характер". Они представлены на рассмотрение автора.

В декабре министерство просвещения России обновило федеральный перечень учебников, список учебной литературы для начальных и средних классов сократился на 21% и 27% соответственно, при этом перечень для старших классов увеличился на 25%.