Продюсер Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом

Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев признался, что у него обостряются проблемы со слухом. Они начались уже много лет назад, и в 90-х, когда артист начинал петь, помешали ему развивать музыкальную карьеру. Об этом сообщает «СтарХит».

В конце 2018 года Фадеев впервые за 25 лет вышел на сцену с сольной программой. Для музыканта была установлена специальная зона с эффектом «оглушенности» — он признался, что по-другому он выступать не сможет.

«Многие годы пытался научиться не слыша слышать, и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. К сожалению, я не смогу выйти из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование для работы шлема», — рассказал Максим.

Сейчас артист готовится к очередному выступлению, которое пройдет в Баку . Организаторам предстоит подготовить такую же площадку для комфортной работы музыканта в Азербайджане . Фадеев подробно рассказал о приборах, которые могут помочь ему воспринимать звуки и приблизиться к состоянию нормально слышащего человека.

«Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо. Поэтому был предложен такой путь: установка датчика на кости головы, и по костной проводимости я буду пытаться воспринимать звук.

Также будут специальные приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно — прибор, который показывает форму песни, длительность и мое местонахождение в ней! Далее прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик, стоящий у меня в кости на голове, мне подсказывает тон песни. Я теперь тренируюсь жить по-новому, по приборам петь для вас. И, конечно, для более уверенного пребывания на сцене я должен постоянно тренировать себя», — объяснил артист.

Максим Фадеев, как известно, является не только музыкантом, но и успешным продюсером. В прошлом году он, в частности, решил полностью сменить состав женской группы «Серебро».

Фадеев основал этот коллектив в 2006 году — в его первый состав входили Ольга Серябкина Елена Темникова и Марина Лизоркина. В 2007 году на главном международном песенном конкурсе «Евровидение» группа Фадеева заняла третье место с песней «Song #1» (победила тогда сербка Мария Шерифович ). Продюсер не скрывает гордости за своих подопечных, и при любой возможности о ней напоминает.

«Мой проект, которым я, без лишней скромности, никогда не перестану гордиться! За много лет работы я безошибочно стал определять тех самых девушек и здесь у меня свои секреты. Как мало их сейчас, как странно это! В 2006 году мне очень повезло и не повезло одновременно — было создано самое успешное трио на русской поп-сцене, а я нажил себе проблем в виде женского треугольника. Но ни о чем не жалею!» — писал Фадеев в Инстаграме.

Со временем коллектив стал обновляться. Первой «Серебро» покинула Лизоркина, ушедшая из группы спустя два года после успеха на конкурсе. В 2014-м рассталась с группой и Темникова. Недавно настал черед и оставшихся участник коллектива, включая Серябкину.

Ольга начала заниматься сольным творчеством в 2014 году, выпустив совместный трек с диджеем Мегом. С тех пор дискография певицы пополнилась целым рядом сольных композиций, а также совместными треками с Егором Кридом и другими известными российскими артистами. Об окончательном уходе из «Серебра» 33-летняя артистка сообщила осенью прошлого года в официальном инстаграме коллектива. По ее словам, на подобный шаг она решилась ради сольного творчества. При этом она отметила, что остается на лейбле Фадеева Malfa.

«Я не спала всю ночь. Не знаю вообще, как написать эту фразу, но… Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я ухожу из [группы] «Серебро», — написала Серябкина. — Говорить сейчас о том, что я чувствую, очень сложно. С одной стороны, я остаюсь дома, в Malfa, и смогу полноценно заниматься [своим сольным проектом] Молли. С другой — я ухожу из группы, которая была и остается частью меня».