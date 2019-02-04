Изоляция интернета в России потребует бюджетных денег

Реализация закона об обособленном интернете в России потребует дополнительных средств федерального бюджета, хотя при его внесении в Государственную Думу авторы проекта утверждали, что в них нет необходимости. Об этом говорится в отзыве правительства, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

«Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств», — отмечается в отзыве.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, кабинет министров рекомендовал дополнить проект документа положением о том, что устанавливаемое оборудование не должно влиять на скорость передачи данных оператором.

Законопроект об автономнои интернете внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года сенатором Андреем Клишасом , его коллегой Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым . По словам Клишаса, инфраструктура автономного рунета необходима для защиты от внешних угроз. Законопроект стал ответной мерой на принятую США стратегию национальной кибербезопасности, в которой Россия называлась организатором кибератак.

В декабре эта же группа парламентариев внесла в Думу законопроект о недопустимости оскорблений государственных символов в интернете.