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Изоляция интернета в России потребует бюджетных денег 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Реализация закона об обособленном интернете в России потребует дополнительных средств федерального бюджета, хотя при его внесении в Государственную Думу авторы проекта утверждали, что в них нет необходимости. Об этом говорится в отзыве правительства, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.
«Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств», — отмечается в отзыве.
Правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, кабинет министров рекомендовал дополнить проект документа положением о том, что устанавливаемое оборудование не должно влиять на скорость передачи данных оператором.
Законопроект об автономнои интернете внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года сенатором Андреем Клишасом, его коллегой Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. По словам Клишаса, инфраструктура автономного рунета необходима для защиты от внешних угроз. Законопроект стал ответной мерой на принятую США стратегию национальной кибербезопасности, в которой Россия называлась организатором кибератак.
В декабре эта же группа парламентариев внесла в Думу законопроект о недопустимости оскорблений государственных символов в интернете.
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Другое , Андрей Клишас , Андрей Луговой , Госдума
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