Сергей Шнуров написал стихотворение памяти Децла

Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль.»

Децл стал звездой 2000-ых на волне роста популярности рэпа. Он скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.