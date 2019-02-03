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"Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет"
"Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет"

Сергей Шнуров написал стихотворение памяти Децла 

Национальная Служба Новостей + ещё 13 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Музыкант Сергей Шнуров в Instagram опубликовал стихотворение, которое он написал в память о скончавшемся музыканте Кирилле Толмацком (Децле)
Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль.»
Децл стал звездой 2000-ых на волне роста популярности рэпа. Он скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.
Напомним, месяц назад, 1 января 2019 года ушел из жизни певец и музыкант Крис Кельми. О том, как с ним вместе играл в футбол, вспоминал саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН.
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