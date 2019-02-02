Киев должен ответить за убийство россиянина в тюрьме

Экспертиза подтвердила то, что и так подозревали: ополченец Валерий Иванов , попавший в плен ВСУ под Луганском , не просто умер в тюрьме, как утверждал Киев, — его замучили до смерти. Причем «в помещении по воспитательной работе». В СПЧ обещают добиваться расследования убийства на уровне западных политических и судебных институтов, — тех самых, что до сих пор во всем потакали Украине

МИД России пообещал обратить самое пристальное внимание на расследование дела луганского ополченца Валерия Иванова, погибшего в украинской тюрьме.

«Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток», — заявила представитель МИДа Мария Захарова , добавив, что за ходом расследования должны следить не только политики, но и гражданское общество.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о гибели Иванова. Следователи считают — речь идет о непреднамеренном убийстве вследствие пыток.

Проще говоря, заключенного методично забили до смерти. Поэтому у российского следствия «есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер».

Следствие говорит о «действиях неустановленных лиц» — но более чем вероятно, что эти лица имеют прямое отношение к украинской системе исполнения наказаний.

То, что стало известно в дальнейшем, также, мягко говоря, не свидетельствует в пользу украинской стороны. Гражданин России Валерий Иванов «был одним из тех людей, кого Украина обещала освободить, вернуть в Донбасс в декабре 2017 года», — сообщил в пятницу ТАСС полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов . Боец луганского ополчения Иванов был в списках на обмен между киевской стороной и Луганской народной республикой. «Но Украина обманным путем уклонилась от освобождения. Донецк и Луганск свои обязательства выполнили, а Украина — нарушила», — возмутился Грызлов.

«Смерть Валерия Иванова — не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки.

Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности», — подчеркнул российский полпред.

Заметим, что представители ЛНР еще в декабре сообщили об убийстве добровольца в тюрьме. Иванов — десантник, прошедший обе чеченские кампании, отправился в Донбасс добровольцем, где вступил в ополчение ЛНР. Попал в плен в Станице Луганской в августе 2015 года. Как сообщалось ранее, ополченца приговорили к 12 годам лишения свободы.

На допросе, видеозапись которого ранее распространило «Громадське-ТВ», Иванов объясняет свой мотив — прибыл помогать ЛНР бороться с фашистским режимом. На видео нетрудно заметить, что военнопленный выглядит, мягко говоря, не лучшим образом — можно предположить, что вследствие избиений, которые и «помогли» ему «понять», что «на Украине на самом деле нет фашистского режима».

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева ранее заявляла: кровь погибшего от пыток россиянина — на руках представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко и президента Петра Порошенко . Именно Геращенко по указке Порошенко «ровно год назад в числе пяти человек вычеркнула его фамилию, как и других наших добровольцев, из списка обмена», — подчеркнула Кобцева.

Украинские «Факты» утверждали, что начальника Дрогобычской колонии зовут Александр Купец. После смерти Иванова именно он связался с генконсульством России во Львове и сообщил, что у умершего осталась сестра в Архангельске.

Кстати, наши дипломаты сразу же заподозрили, что речь идет об убийстве, — Мария Захарова уже в декабре отмечала, что смерть «наступила в помещении по воспитательной работе, что не исключает применения к нему просто физического насилия». Журналист Алексей Топоров в своем Facebook уточнял, что Иванов «погиб от побоев охранников колонии, после избиения он был помещен в карцер, где не получал должной медицинской помощи».

Правозащитники из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), узнав о результатах экспертизы, потребовали расследовать гибель Иванова.

«В течение четырех лет мы видим деградацию общественно-политических процессов на Украине, кризис власти, вопиющую бедность, преследование оппозиции, журналистов, потоки русофобии», — сказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод

Все эти процессы в той или иной степени отражены в докладах международных организаций Freedom Нouse, докладах верховного комиссара, совета по правам человека ООН . Недавно был доклад Human Rights Watch , который также подчеркивает эти тенденции. Гибель Валерия Иванова вписывается в эту печальную тенденцию, отметил собеседник.

«Если применялись пытки, если есть доказательства этих пыток, то, безусловно, нужно требовать от Киева официального расследования и наказания виновных. В случае, если украинские власти этого не делают, то надо обращаться в международные институты. Если имеются на руках неопровержимые факты, то тут даже вопросов быть не может», — сказал газете ВЗГЛЯД другой член СПЧ, руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин.

Впрочем, Каляпин не уверен, что обращение в международные структуры даст эффект.

«Результаты сами не получаются, их всегда приходиться добиваться. Я это знаю как российский правозащитник. Не думаю, что на Украине дела обстоят сильно лучше, чем в России, — считает Каляпин. — Тем более, когда речь идет о войне. Наверное, будет определенное сопротивление, а может быть и нет. Добиваться надо в любом случае».

Коллега Каляпина по СПЧ, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что апеллировать в данном случае можно только к ЕСПЧ

«В случае гибели человека в условиях изоляции на властях лежит ответственность расследовать причины и обстоятельства. Но мне трудно сказать, что в данном случае должна сделать Россия. Насколько я понимаю, это ответственность Киева — эффективно расследовать. Обязанность такая у украинских властей есть, она вытекает из членства в Совете Европы, — сказал Чиков газете ВЗГЛЯД.

«Если это расследование не будет эффективно проведено, есть возможности обжаловать его выводы, можно подать обращение на международно-правовой уровень, в том числе в ЕСПЧ. Все остальные международные структуры считаются межправительственными, поэтому индивидуальными обращениями не занимаются», — напомнил правозащитник.

Тем временем, переговоры об обмене пленными продолжаются. Уполномоченная по правам человека Верховной рады Людмила Денисова в пятницу заявила, что очередная выдача заключенных украинской стороне из провозглашенных ДНР и ЛНР состоится в начале февраля. Об этом она сообщила по итогам встречи с координатором гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины от ОБСЕ Тони Фришем.

Оперативный комментарий по поводу гибели Иванова в аппарате Денисовой газете ВЗГЛЯД предоставить не смогли.