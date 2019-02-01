Актриса из России рассказала, как власти США отобрали у нее ребенка

Нью-Йорке. Российская актриса Ирина Усок полагает, что американец, заявивший о «похищении» ее дочери, не был вписан в свидетельство о рождении ребенка, несмотря на это ребенок, отобранный у россиянки, передан сестре предполагаемого отца, об этом сообщает Генконсульство России

«По словам Ирины Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о «похищении» предполагаемой дочери. По имеющейся информации, дочь Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США», — говорится в заявлении консульства в Facebook.

Также в тексте приводятся подробности задержания и ареста самой актрисы.

По этим данным, Усок была задержана в аэропорту имени Кеннеди, ордер на арест был оформлен н полицейским департаментом города Томс Ривер штата Нью-Джерси.

«До 31 января россиянка находилась в тюрьме Rikers Island Prison Complex (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение Ocean County Jail (шт. Нью-Джерси), расположенное в 110 километрах от Нью-Йорка», — поясняет консульство.

Согласно сведениям дипмиссии, ребенок может находиться на попечении местных органов опеки. Сама Усок не теряет надежды вернуться в Россию.

«Поддержали россиянку и заверили, что предпринимаем все необходимые усилия для облегчения ее положения, соблюдения ее законных прав и, в конечном итоге, возвращения домой», — заключили в консульстве.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что актрисе грозит до 20 лет лишения свободы.