Регионы получили пять лет на исправление

Минфин серьёзно облегчил жизнь субъектам РФ , продлив с одного года до пяти лет так называемые меры бюджетного принуждения. Они применяются, когда регион нарушает условия предоставления ему трансфертов из госказны: действовавшие до 2019 года правила обязывали регион вернуть центру неправильно использованные деньги за один календарный год.

В ведомстве поясняют, что прежний подход таил в себе неизбежный риск несвоевременного исполнения регионом своих обязательств. Прежде всего, речь идёт о тех случаях, когда на субъекте висит крупный долг, и он просто физически не способен погасить задолженность в установленный правительством годичный срок. Решение о продлении меры бюджетного принуждения будет принимать премьер-министр при определённых условиях. Например, если сумма, которую региону придётся вернуть в федеральный бюджет, окажется больше 5% всего объёма его собственных доходов.

«Пока прецедента введения таких мер нет», — отмечает Минфин.

Деньги на ветер

В декабре 2018 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), напомним, понизило рейтинги Мордовии и её облигационных выпусков до уровня «B (RU)», при этом сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный». Этот шаг агентство, как говорилось в его пресс-релизе, обусловило «неспособностью республики исполнять обязанности перед кредиторами в том случае, если Федеральное казначейство продолжит списание средств в рамках исполнения бюджетной меры принуждения». Кроме того, АКРА приняло во внимание резкое ухудшение ликвидности республиканского бюджета.

Очевидно, что нынешнее решение Минфина и случай с Мордовией — звенья одной цепи. До последнего времени те регионы, которые по тем или иным причинам «пускали на ветер» бюджетные трансферты, оказывались в двойном тупике. Во-первых, они не могли изыскать средства, чтобы вернуть их центру в рамках бюджетной меры принуждения. Во-вторых, регионам не хватало для этого одного года.

Проблема закредитованности

Павел Медведев. «Мера мне видится разумной — она добавляет гибкости бюджетам регионов. Некоторые регионы, скажем, Москва чувствуют себя благополучно. Другие же сильно закредитованы. Правда, правительство сумело в течение нескольких лет эту закредитованность смягчить, переложив долги с коммерческого сектора на государственный и снизив проценты, которые должны платить регионы. Но всё равно, это очень тяжело, когда при наличии долгов нужно выполнять различные программы, например, майские указы», — говорит News.ru экономист, бывший депутат Госдумы

По словам директора Центра экономического и финансового консультирования Олега Александрова, решение отчасти направлено на то, чтобы облегчить исполнение регионами нацпроектов. Сходного мнения придерживается и старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов

«Бюджетные деньги не должны осваиваться впопыхах, тратиться на какие-то бесполезные проекты. Любая спешка неминуемо ведёт к неправильным или нецелевым расходам», — говорит Дроздов.

Случалось также, напоминает эксперт в беседе с News.ru, что региональные власти, стремясь залатать периодически возникающие дыры, брали взаймы у коммерческих банков по банковским ставкам, хотя имели доступ к бюджетным средствам. В правительстве возмущались, мол, надо прекращать это безобразие.