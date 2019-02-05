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СПЧ попросил украинского омбудсмена обеспечить права российских заключенных 

РИА Новости + ещё 20 17 минут назад
Фото: Свободная пресса
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека после гибели россиянина Валерия Иванова во львовской колонии обратился к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить права граждан РФ, находящихся в украинских пенитенциарных учреждениях, сообщает пресс-служба СПЧ.
Ранее представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева рассказала РИА Новости, что российский доброволец Валерий Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Она добавила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре 2017 года, однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков. МИД РФ отмечал, что характер травм Иванова — перелом четырех ребер и закрытая черепно-мозговая травма — дает основания говорить об умышленном убийстве. Тело Иванова передано РФ.
СПЧ указывает, что по информации полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, экспертиза, проведенная по делу о гибели Иванова во львовской колонии, показала, что он умер от пыток.
"Просим сделать все от вас зависящее, с тем, чтобы права россиян, находящихся в пенитенциарных учреждениях Украины, были обеспечены в соответствии с международными правовыми нормами и требованиями", — говорится в обращении главы СПЧ Михаила Федотова, слова которого приводит пресс-служба.
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Другое , Украина , Валерий Иванов , Михаил Федотов , Борис Грызлов , МИД , Совет по правам человека , Верховная Рада , РИА Новости , Москва
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