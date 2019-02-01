Эксперт о заявлении в Венгрии про Европу: к критикам РФ возникают вопросы

Венгрии Петер Сийярто. Западноевропейские страны ведут себя лицемерно, с одной стороны критикуя РФ , а с другой продолжая с ней многомиллиардный бизнес, Центральная Европа в этой ситуации заинтересована в прагматическом сотрудничестве и не хочет быть «лузером», заявил глава МИД

"Интересы безопасности Центральной Европы заключаются в прагматическом сотрудничестве Запада и Востока, такое сотрудничество позитивно с точки зрения нашего региона. Все, что подрывает такое прагматическое взаимодействие, не помогает", — заявил он журналистам в Бухаресте , где проходят неформальные переговоры глав МИД стран ЕС

По его словам, история всегда показывала, что когда между Западом и Востоком возникала напряженность, Центральная Европа проигрывала.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на (президента Франции Эммануэля) Макрона, который посещал ПМЭФ. То есть вы видите лицемерие в этом отношении. И мы, в Центральной Европе, не хотим быть «лузерами», проигравшими от этого лицемерия Запада", — сказал венгерский министр.

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие претензии венгерского правительства вполне оправданы.

"Экономическая статистика, которая вышла за 2018 год, показывает, что страны Запада, включая США, увеличили товарооборот с Россией. Правительство (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана недоумевает по поводу того, что антироссийская риторика сочетается с таким усилением экономических отношений между Россией и теми странами, которые ее ожесточенно критикуют. С точки зрения правительства Венгрии вызывает вопросы положение, когда критики РФ извлекают экономическую выгоду из взаимодействия с ней, но при этом критикуют Венгрию за развитие сотрудничества с Россией, в частности, за строительство АЭС, другие наши проекты. Действительно, возникают вопросы о лицемерии, о двойных стандартах. Венгрия пытается отстаивать свои национальные интересы", — сказал Павел Тарусин.