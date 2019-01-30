ЦИК Украины зарегистрировал на пост президента 26 кандидатов

Центральная избирательная комиссия Украины ЦИК ) зарегистрировала 26 кандидатов на пост президента, говорится в сообщении ЦИК в среду.

Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации.

"Сегодня комиссия зарегистрировала трех кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрировано 26 кандидатов на пост президента Украины", — говорится в сообщении на сайте комиссии.

Согласно данным ЦИК, на президентских выборах на Украине в 2014 году всего было зарегистрировано 23 кандидата в президенты Украины (позже регистрация двух была отменена). Тогда по итогам первого тура победил действующий президент Петр Порошенко , получив 54,7% голосов избирателей. Нынешний лидер президентской гонки, согласно опросам, Юлия Тимошенко тогда набрала 12,81% голосов и была на втором месте.

В 2010 году на президентских выборах было всего 18 кандидатов, в 2004 году были зарегистрированы 26 кандидатов (двое из них потом выбыли из президентской гонки), в 1999 году было 15 кандидатов зарегистрировано (двое позже сняли свои кандидатуры).