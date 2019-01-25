Законопроект о запрете распространения фейковой информации принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете распространения фейковой информации, за принятие документа проголосовало 336 депутатов на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Законопроект в первом чтении принят», — постановил спикер Госдумы Вячеслав Володин

«Комитет поддерживает концептуально этот законопроект. Считает, что он требует дальнейшего обсуждения и доработки. Хотел бы обратить внимание, что правительство поддерживает принятие законопроекта, комитет по безопасности и противодействию коррупции также поддерживает и Генеральная прокуратура также поддержала концептуально законопроект к его принятию», — заявил на пленарном заседании глава комитета по информтехнологиям Леонид Левин

«Последнее время мы часто сталкиваемся в интернете с осознанным вбросом ложной информации — я прошу зафиксировать — ложной информации в первую очередь в социальных сетях и различных мессенджерах. Главная цель — это посеять панику. Население буквально терроризируется, особенно в зонах чрезвычайных ситуаций», — сообщил на заседании депутат «Единой России» Евгений Ревенко . Он привел в пример распространенине таких сообщений о трагедиях в Магнитогорске, Кемерове и др.

«Фейки — это зло. И бороться с фейками, которые создают угрозу жизни, безопасности общественной, нарушению работы жизненно-важных институтов, инфраструктуры, без сомнений, нужно. И данный законопроект не имеет никакого отношения ни к свободе распространения информации, ни к цензуре», — подчеркнул депутат.