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Законопроект о запрете распространения фейковой информации принят в первом чтении 

Rambler News Service 25 минут назад
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете распространения фейковой информации, за принятие документа проголосовало 336 депутатов на пленарном заседании нижней палаты парламента.
«Законопроект в первом чтении принят», — постановил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Комитет поддерживает концептуально этот законопроект. Считает, что он требует дальнейшего обсуждения и доработки. Хотел бы обратить внимание, что правительство поддерживает принятие законопроекта, комитет по безопасности и противодействию коррупции также поддерживает и Генеральная прокуратура также поддержала концептуально законопроект к его принятию», — заявил на пленарном заседании глава комитета по информтехнологиям Леонид Левин.
«Последнее время мы часто сталкиваемся в интернете с осознанным вбросом ложной информации — я прошу зафиксировать — ложной информации в первую очередь в социальных сетях и различных мессенджерах. Главная цель — это посеять панику. Население буквально терроризируется, особенно в зонах чрезвычайных ситуаций», — сообщил на заседании депутат «Единой России» Евгений Ревенко. Он привел в пример распространенине таких сообщений о трагедиях в Магнитогорске, Кемерове и др.
«Фейки — это зло. И бороться с фейками, которые создают угрозу жизни, безопасности общественной, нарушению работы жизненно-важных институтов, инфраструктуры, без сомнений, нужно. И данный законопроект не имеет никакого отношения ни к свободе распространения информации, ни к цензуре», — подчеркнул депутат.
Законопроект внесли в Госдуму в конце декабря глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Нормы предусматривают наказание в виде штрафа 3-5 тыс. рублей для граждан и от 400 тыс. до 1 млн рублей для компаний за распространение недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу жизни граждан, массового нарушения порядка и др.
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Другое , Леонид Левин , Андрей Клишас , Дмитрий Вяткин , Евгений Ревенко , Людмила Бокова , Вячеслав Володин , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
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