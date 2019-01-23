Захарова заявила об отказе Нидерландов выдать материалы по делу MH17 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что власти Нидерландов, очевидно, пытаются скрыть некоторые данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
По ее словам, власти Нидерландов наотрез отказываются раскрывать имеющиеся сведения. Нидерландские журналисты даже пытались в судебном порядке заставить власти рассекретить данные, но получили отказ.
«А как же транспарентность, свобода слова, права журналистов на получение данных и материалов по трагедии, которая объединила целый ряд стран? Не являемся ли мы свидетелями того, как власти Нидерландов пытаются утащить данные, отличающиеся от официальной версии гибели лайнера?» — приводит слова Захаровой корреспондент ФАН.
Таким образом официальный представитель МИД прокомментировала решение высшего нидерландского судебного органа — Госсовета — который ранее разрешил не давать журналистам доступ к стенограммам заседаний кабинета министров по поводу катастрофы и встреч с экспертами, работавшими на месте крушения.
Захарова напомнила, что представители Нидерландов и Австралии обвиняют Россию в том, что она не сотрудничает с ними по делу о крушении «Боинга». Она также отметила, что заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко подтвердил передачу российской стороне сведений по катастрофе, в том числе, под грифом «совершенно секретно» — они могли бы пролить свет на причины крушения.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в небе над Донецкой областью летом 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Инцидент расследует Совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
В мае прошлого года эта группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Бук» российских вооруженных сил. Но кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. После этого в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Через некоторое время министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.
В конце июня прошлого года страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе согласились, что Россия должна признать свою ответственность за крушение малайзийского «Боинга-777».
«Евросовет подтверждает полную поддержку резолюции СБ ООН 2166, касающуюся сбитого рейса МН17. Он призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности», — говорилось в документе по итогам первого дня работы саммита.
В сентябре на брифинге представители Минобороны заявили, что ракету, из которой был сбит малайзийский «Боинг», произвели в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправили в войсковую часть 20152 Украинской ССР. На сегодняшний день это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. В Москве отмечали, что данное формирование неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны обратили внимание, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.
По словам Николая Винниченко, Совместная следственная группа проигнорировала материалы по данной катастрофе, предоставленные российской стороной.
Он рассказал РИА «Новости», что Москва передала Нидерландам документы, которые подтверждают, что сбившая самолет ракета ЗРК «Бук» принадлежит Украине. Помимо этого, были предоставлены данные с российских радаров, но следователи не проявили интереса к материалам.
«Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы Совместной следственной группой, украинская. Никто не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами [российской стороны]. Подчеркну: ССГ не проявила никакого интереса к этим документам», — подчеркнул Винниченко.
%В начале этого года Захарова заявила, что Россию не устраивают ультимативные требования Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение малайзийского «Боинга».
Она сообщила, что три стороны планируют провести переговоры, о которых дипломаты договариваются еще с мая. Встреча до сих пор не состоялась из-за расхождения позиций сторон, объяснила официальный представитель МИД.
Она уточнила, что переговоры могут состояться в ближайшие месяцы, если Нидерланды и Австралия «откажутся от политических ультиматумов и обвинений и при этом согласятся на по-настоящему предметный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе».