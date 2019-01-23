Захарова заявила об отказе Нидерландов выдать материалы по делу MH17

По ее словам, власти Нидерландов наотрез отказываются раскрывать имеющиеся сведения. Нидерландские журналисты даже пытались в судебном порядке заставить власти рассекретить данные, но получили отказ.

«А как же транспарентность, свобода слова, права журналистов на получение данных и материалов по трагедии, которая объединила целый ряд стран? Не являемся ли мы свидетелями того, как власти Нидерландов пытаются утащить данные, отличающиеся от официальной версии гибели лайнера?» — приводит слова Захаровой корреспондент ФАН.

Таким образом официальный представитель МИД прокомментировала решение высшего нидерландского судебного органа — Госсовета — который ранее разрешил не давать журналистам доступ к стенограммам заседаний кабинета министров по поводу катастрофы и встреч с экспертами, работавшими на месте крушения.

Захарова напомнила, что представители Нидерландов и Австралии обвиняют Россию в том, что она не сотрудничает с ними по делу о крушении «Боинга». Она также отметила, что заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко подтвердил передачу российской стороне сведений по катастрофе, в том числе, под грифом «совершенно секретно» — они могли бы пролить свет на причины крушения.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в небе над Донецкой областью летом 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Инцидент расследует Совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В мае прошлого года эта группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Бук» российских вооруженных сил. Но кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. После этого в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО Евросоюз . Через некоторое время министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

В конце июня прошлого года страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе согласились, что Россия должна признать свою ответственность за крушение малайзийского «Боинга-777».

Евросовет подтверждает полную поддержку резолюции СБ ООН 2166, касающуюся сбитого рейса МН17. Он призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности», — говорилось в документе по итогам первого дня работы саммита.

В сентябре на брифинге представители Минобороны заявили, что ракету, из которой был сбит малайзийский «Боинг», произвели в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправили в войсковую часть 20152 Украинской ССР. На сегодняшний день это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. В Москве отмечали, что данное формирование неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны обратили внимание, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.

По словам Николая Винниченко, Совместная следственная группа проигнорировала материалы по данной катастрофе, предоставленные российской стороной.

Он рассказал РИА «Новости» , что Москва передала Нидерландам документы, которые подтверждают, что сбившая самолет ракета ЗРК «Бук» принадлежит Украине. Помимо этого, были предоставлены данные с российских радаров, но следователи не проявили интереса к материалам.

«Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы Совместной следственной группой, украинская. Никто не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами [российской стороны]. Подчеркну: ССГ не проявила никакого интереса к этим документам», — подчеркнул Винниченко.

%В начале этого года Захарова заявила, что Россию не устраивают ультимативные требования Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение малайзийского «Боинга».

Она сообщила, что три стороны планируют провести переговоры, о которых дипломаты договариваются еще с мая. Встреча до сих пор не состоялась из-за расхождения позиций сторон, объяснила официальный представитель МИД.

Она уточнила, что переговоры могут состояться в ближайшие месяцы, если Нидерланды и Австралия «откажутся от политических ультиматумов и обвинений и при этом согласятся на по-настоящему предметный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе».