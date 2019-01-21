ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что, среди прочего, привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России и возвращением российской делегации в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев выразил возмущение произошедшим, как он сказал — «обнулением» представительства его страны в регламентном комитете. По словам дипломата, инцидент является «мелкой местью за Россию», передает ФАН.

«Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ. Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов. Аналогичная ситуация произошла в комитете по вопросам выборов судей ЕСПЧ , где находились четыре депутата от Украины», — пояснил Арьев.

«Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешевые товары», — заявил парламентарий.

страны Европы и США не станут жертвовать своим благополучием, чтобы помочь украинцам

и президенту страны Петру Порошенко и начать новую мировую войну. Мураев также посетовал на то, что в современном мире «каждая страна — сама за себя».

В мае прошлого года правительство Украины одобрило добровольный взнос в Совет Европы в размере $400 тыс. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал в этой связи, что украинские деньги не спасут СЕ, они не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции, передает НСН.

«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал российский сенатор в твиттере.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также признал, что взнос Киева «мизерный».

«Понятно, что с российским взносом его рядом нельзя поставить. Зато Украина, по сути, выкручивая руки всем парламентариям ПАСЕ, вынуждает их отказаться от попыток вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Мы поставили условие, чтобы они поменяли регламент. Мы отказались ехать туда, отказались платить взносы. Первое время

парламентарии Совета Европы пытались держать лицо, теперь они признают, что потеря российских поступлений может стать для них катастрофической»,

Он также указал, что влиятельность самой ПАСЕ очень сильно переоценена в обществе.

«Там же очень удобно было: сидят, пьют кофе, обсуждают политику. Там вся бюрократия европейская собралась, отставные политики, которые уже мало имеют авторитета в своих странах, а в Совете Европы они чувствуют себя властителями. А без России, видимо, скучно. Они пытаются вернуть российские деньги, но Россия свои условия высказала. Поэтому либо они примут наши условия, либо Россия рано или поздно рассмотрит вопрос о выходе из этой организации», — добавил член верхней палаты парламента.

В сентябре прошлого года глава украинской парламентской делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев рассказал, что немецкая сторона хочет возвращения России в ряды ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам дипломата, в течение трех дней он находился в Берлине и встречался с руководителями немецкой делегации в ПАСЕ от ведущих партий Германии.

«Немцы считают, что Россию нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой», — заявил Арьев.

Разногласия между СЕ и Москвой начались в 2014 году и тоже связан с Киевом — российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. В ответ на санкции Москва заявила, что отказывается работать на таких условиях и перестала платить взносы, а также отправлять свою делегацию. Конфликт не разрешен и по сей день.