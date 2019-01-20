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Смолянка стала жертвой «поломанного» друга 

News.ru 1 час назад
Жительница Смоленска обратилась в органы внутренних дел с заявлением по поводу действий мошенников в социальной сети. Неизвестные граждане «выудили» у пострадавшей денежную сумму.
Втиснуться в доверие к обманутой злоумышленникам не составило труда — они взломали интернет-страницу знакомого девушки и попросили от его имени 13 тысяч рублей, пишет «Смоленская газета».
Поверив, девушка совершила перевод по указанным реквизитам. Через некоторое время она узнала, что аккаунт её приятеля «увели» мошенники, и он у неё ничего не просил.
В настоящий момент оперативники проверяют достоверность информации.
Ранее News.ru сообщал о жителе Смоленщины, отрубившем голову своей сожительнице.
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