Смолянка стала жертвой «поломанного» друга

Жительница Смоленска обратилась в органы внутренних дел с заявлением по поводу действий мошенников в социальной сети. Неизвестные граждане «выудили» у пострадавшей денежную сумму.

Втиснуться в доверие к обманутой злоумышленникам не составило труда — они взломали интернет-страницу знакомого девушки и попросили от его имени 13 тысяч рублей, пишет «Смоленская газета».

Поверив, девушка совершила перевод по указанным реквизитам. Через некоторое время она узнала, что аккаунт её приятеля «увели» мошенники, и он у неё ничего не просил.

В настоящий момент оперативники проверяют достоверность информации.

Ранее News.ru сообщал о жителе Смоленщины, отрубившем голову своей сожительнице.