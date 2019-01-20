СМИ рассказали о подростке, оказавшем первую помощь Скрипалям

Первую помощь отравленным экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии оказала 16-летняя Эбигейл Маккорт, которую 19 января в Солсбери наградили премией «местный герой».

На премию подростка номинировала ее мать Элисон Маккорт, которая работает военным врачом в звании подполковника в вооруженных силах Великобритании . Ранее ее представили к награде за борьбу с распространением вируса Эболы в Сьерра-Леоне

Награду ежегодно вручает солсберийская радиостанция Spire FM. Ее получают люди, которые заслужили признание и уважение общества за помощь окружающим.

Эбигейл рассказала, что 4 марта она с семьей отмечала день рождения брата. Возвращаясь вместе с матерью домой после празднования, девушка заметила двух человек без сознания на скамейке в торговом центре.

«Люди проходили мимо и мне кажется, никто не обращал на них внимания. Я подумала, что у них может быть сердечный приступ и сказала об этом маме», — вспоминает подросток.

Эбигейл и ее мать оказали Скрипалям первую помощь, и как считает девушка, это спасло Юлии жизнь. По ее словам, дочь Скрипаля уже не дышала, когда они подошли к ним.

«Для меня, как для опытного врача, это была рутинная ситуация, а вот моя дочь повела себя великолепно. Ее четкие действия и то, как она помогла мне с Юлией Скрипаль, во многом определили дальнейшее выздоровление пострадавших», — рассказала Элисон.

После того как Эбигейл и ее мать узнали о том, что Скрипалей отравили, они прошли медицинское обследование.

По словам Элисон и Эбигейл Маккорт, они не рассказывали о случившемся ранее, потому что не хотели привлекать к себе внимание СМИ. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в позднем СССР и, по некоторым данным, в России. Через несколько месяцев пострадавших выписали из больницы.

В сентябре 2018 года власти Великобритании заявили, что подозревают в отравлении Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, но отметили, что это, вероятно, не их настоящие имена. Европа выдала ордер на их арест.

В сентябре Петров и Боширов дали интервью главреду Russia Today Маргарите Симоньян , в котором признались, что были в Солсбери в день отравления Скрипалей, но в качестве туристов.

The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, по данным которого Руслан Боширов, оказался Анатолием Чепигой, а Александр Петров — Александром Мишкиным.

В декабре 2018 года власти США включили Чепигу и Мишкина в санкционный список.