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Никита Пресняков и Алена Краснова отправились на Бали 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Для влюбленных это уже не первый совместный отпуск на индонезийском острове.
"Вновь оказываясь здесь, мы понимаем, насколько это наше место! Восстановленный режим, правильное питание и полное умиротворение. Незабываемые впечатления!", — написала Алена. Молодые люди в восторге от атмосферы, которая царит на острове, более того, они надеются, что сама атмосфера поможет им зачать сына. Никита не скрывает, что давно ждет пополнения в семье, только пока у них с Аленой не получается осуществить свою мечту.
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