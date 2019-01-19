Никита Пресняков и Алена Краснова отправились на Бали 

Для влюбленных это уже не первый совместный отпуск на индонезийском острове.
"Вновь оказываясь здесь, мы понимаем, насколько это наше место! Восстановленный режим, правильное питание и полное умиротворение. Незабываемые впечатления!", — написала Алена. Молодые люди в восторге от атмосферы, которая царит на острове, более того, они надеются, что сама атмосфера поможет им зачать сына. Никита не скрывает, что давно ждет пополнения в семье, только пока у них с Аленой не получается осуществить свою мечту.