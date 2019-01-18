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Медведева уклонилась от поцелуя поклонника, но оценила его попытку. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась новым роликом в сториз своего Инстаграма. На нем один из поклонников спортсменки пытался поцеловать ее во время автограф-сессии во дворце спорта "Мегаспорт" перед матчем регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и "Баварией".
Фигуристка уклонилась от поцелуя. После этого молодой человек сделал фотографию с Медведевой.
— Я не целуюсь с незнакомыми мужчинами, но этот парень, кажется, покорил интернет и заслуживает моего виртуального поцелуя, — написала Медведева.
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