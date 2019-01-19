Русский экзархат в Западной Европе не подчинился Константинополю

Духовенство русского экзархата Западной Европы, ранее упразднённого Константинопольским патриархатом, отказалось подчиняться этому решению Константинополя и выполнять поручения европейских архиереев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте экзархата.

В экзархате заявили, что в последние дни многие священники и диаконы получили письмо от греческого митрополита «страны, в которой они живут», с приказом прекратить поминать своего архиепископа и присоединиться к духовенству греческих митрополий.

В заявлении указывается, что действия Констинопольского патриархата являются внешним вмешательством. Также экзархат намерен обсудить решение константинопольского Синода в ходе Генассамблеи , которая состоится 23 января.