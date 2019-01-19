Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Русский экзархат в Западной Европе не подчинился Константинополю 

RT на русском + ещё 9 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Духовенство русского экзархата Западной Европы, ранее упразднённого Константинопольским патриархатом, отказалось подчиняться этому решению Константинополя и выполнять поручения европейских архиереев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте экзархата.
В экзархате заявили, что в последние дни многие священники и диаконы получили письмо от греческого митрополита «страны, в которой они живут», с приказом прекратить поминать своего архиепископа и присоединиться к духовенству греческих митрополий.
В заявлении указывается, что действия Констинопольского патриархата являются внешним вмешательством. Также экзархат намерен обсудить решение константинопольского Синода в ходе Генассамблеи, которая состоится 23 января.
В декабре РПЦ объединила свои приходы в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии в экзархаты.
RT на русском: последние новости
«Жёлтые жилеты» посоветовали французским СМИ брать пример с RT СМИ: Минстрой предложил отменить обязательную установку индивидуальных счётчиков тепла в новостройках Депутат из Чувашии попросил списать долги жителей региона за газ
Другое , Генассамблея ООН , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ447
Рыбка обратилась к Дерипаске40
Настю Рыбку сдала полиции ее подруга60
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси821
Захарова ответила Чубайсу на «бедную Россию»155
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
04:39
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ
В мире Украина
03:12
«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США
Происшествия Статьи
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение