Согласован проект реставрации кинотеатра «Форум»

Проект реставрации кинотеатра «Форум» предусматривает масштабный комплекс работ по фасаду и интерьерам памятника. О том, что документ согласован, ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы

Здание электротеатра, построенное в 1916 году в стиле классицизм московским архитектором Федором Кольбе , находится по адресу: улица Садовая-Сухаревская, дом 14, строение 1. «Кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения», — уточнили в Мосгорнаследии.

Кинотеатр «Форум» относился к новому типу зрелищных сооружений. Здесь были использованы планировочные приемы, разработанные при строительстве «Художественного». Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов , планировка «Форума» заимствована у театрального здания, но сильно упрощена под нужды кинотеатра.

В 2018 году частично были разобраны завалы и проведены противоаварийные мероприятия, целью которых была подготовка помещений к работе реставраторов.

Специалисты приведут в порядок штукатурные поверхности фасадов, в том числе воссоздадут штукатурную отделку с мраморной крошкой на главном фасаде. Отдельное внимание будет уделено реставрации декора и барельефов, а также исторических фонарей, обрамляющих входы.