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Согласован проект реставрации кинотеатра «Форум» 

ТВ Центр + ещё 3 23 часа назад
Фото: ТВ Центр
Проект реставрации кинотеатра «Форум» предусматривает масштабный комплекс работ по фасаду и интерьерам памятника. О том, что документ согласован, ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.
Здание электротеатра, построенное в 1916 году в стиле классицизм московским архитектором Федором Кольбе, находится по адресу: улица Садовая-Сухаревская, дом 14, строение 1. «Кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения», — уточнили в Мосгорнаследии.
Кинотеатр «Форум» относился к новому типу зрелищных сооружений. Здесь были использованы планировочные приемы, разработанные при строительстве «Художественного». Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, планировка «Форума» заимствована у театрального здания, но сильно упрощена под нужды кинотеатра.
В 2018 году частично были разобраны завалы и проведены противоаварийные мероприятия, целью которых была подготовка помещений к работе реставраторов.
Специалисты приведут в порядок штукатурные поверхности фасадов, в том числе воссоздадут штукатурную отделку с мраморной крошкой на главном фасаде. Отдельное внимание будет уделено реставрации декора и барельефов, а также исторических фонарей, обрамляющих входы.
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Другое , Федор Кольбе , Алексей Емельянов , Москва
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