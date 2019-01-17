Что в Сербии думают о «покушении» на российского президента

Предотвращенное сербскими спецслужбами, «покушение» на президента Владимира Путина во время его сегодняшнего визита в Сербию , якобы планировавшееся некими балканскими ваххабитами, вызвало неоднозначную реакцию в России и самой Сербии. У многих, кто неплохо ориентируется в балканском информационном пространстве могло возникнуть ощущение, что куда больший резонанс это происшествие вызвало в России, но никак не в самой Сербии. Большинство же сербов не склонны придавать ему особого значения, искренне удивляясь, почему арест какого-то ваххабита-одиночки оказался увязанным с предстоящим визитом в страну российского президента.

А что газеты?

Местные газеты (в основном, таблоидного формата) в деталях расписывают арест некоего Армина Алибашевича, которого называют членом ваххабитской ячейки в соседней Боснии и Герцеговине . Некоторые сербские СМИ не отметают версии, что гипотетически его целью мог бы являться и Владимир Путин, однако никаких фактических данных, доказывающих эти предположения, издания не приводят.

Например, газета «Правда» (сербская), пишет, что у сербских спецслужб «есть подозрение, что арестованный ваххабит готовил нападение в четверг утром, когда российский лидер прибудет в Белград».

Но на чем такие подозрения основаны, источники газеты не сообщают.

«Армина Алибашича остановил полицейский патруль в поселке Нови-Пазар из-за подозрительного рюкзака, который он нес. Патруль обнаружил винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция обыскала его квартиру, обнаружив весь арсенал оружия и оборудования, необходимого для изготовления взрывного устройства: от химического вещества до взрывчатки, до часов, которые могут быть использованы для дистанционной активации бомбы. Были также специальные телефоны, провода и устройство для дистанционного детонатора. Алибашич также хранил флаг так называемого Исламского государства, а также агитационные материалы, листовки и литературу террористической организации», — пишет «Правда».

Что ваххабит готовил покушение именно на Путина, сербские аналитики выводят исключительно умозрительно.

«Известно, что Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия ведет. Так что не исключено, что сделанная Алибашичем бомба должна была быть задействована в день прибытия Путина. Но наши службы в сотрудничестве с российскими коллегами держат все под контролем, и президент Российской Федерации в Белграде будет в полной безопасности», — цитирует газета источники в сербских спецслужбах.

Не сильно проясняет ситуацию и другая сербская газета, «Курьер».

Газета почти в точности повторяет фактуру об аресте Армина Алибашевича, добавляя лишь незначительные подробности.

Например, газета сообщает, что «ранее Алибашич изготовлял взрывные устройства и глушил ими рыбу в открытых водоемах.

»Поэтому есть подозрение, что в ближайшие дни он планировал террористический акт в нашей стране», — цитирует «Курьер» пресс-секретаря сербской службы безопасности.

Арестованный Алибашич задержан на 48 часов, после чего он был допрошен в прокуратуре

А издание Sputnik Србиjа прямо пишет, что никакого покушения на Путина не ожидалось.

Арест членов ваххабитского движения «Dava Team Center» Армина Алибашича 13 января в Новом Пазаре по подозрению в том, что он готовил теракт в Сербии, не имеет ничего общего с предстоящим визитом президента Путина в Белград, подтвердили изданию в службах безопасности Сербии.

«Все эти действия и проводимые мероприятия не имеют абсолютно никаких точек соприкосновения с визитом президента России, и это нельзя привести в соответствие», — цитирует Спутник высокопоставленного чиновника из служб безопасности.

Не все так просто

И все же, вчерашнее происшествие не прошло для сербов бесследно. Оно в очередной раз указало на проблему, которая может иметь для страны далеко идущие негативные последствия. Несостоявшееся «покушение» свидетельствует о растущей активности балканских ваххабитов, что является тревожной новостью для всего этого региона.

«Ваххабизм — это проблема, с которой Сербия сталкивается в своем юго-западном регионе Рашка», — пояснил «Ридусу» журналист сербской газеты «Правда» Миодраг Миликич. По его словам, арест Армина Алибашича является результатом отличной работы полиции в борьбе против терроризма. Сербский журналист также не склонен связывать произошедшее с визитом в страну российского президента, полагая, что события лишь совпадают по дате.

Что касается прибытия Путина в Сербию, российские и сербские спецслужбы сделали все, чтобы визит прошел как можно лучше, — говорит Миликич. — Согласно официальным объявлениям, российскую делегацию будут охранять 7.000 хорошо обученных сербских полицейских, а президента Сербии Александра Вучича охраняет военное спецподразделение «Кобре».

Куда опасней по его мнению тот факт, что задержанный является представителем ваххабитского движения. В Сербии прекрасно понимают, что несмотря на незначительное число таких людей, их действия могут привести к очень серьезным последствиям.

Нови-Пазар и Рашка область являются частью Сербии, где преобладает мусульманское население. Это один из самых бедных регионов страны, где очень легко распространяются такие экстремистские идеи, как ваххабизм. Армин Алибашич — не первый подобный случай в Нови-Пазаре, — поясняет Миликич. — Во время войны несколько десятков жителей Нови-Пазар и Раска находились в Сирии и Ираке. Некоторые из экстремистов взяли с собой своих жен и детей, в то время как муфтий Нови-Пазара Муамер Зукорлич выступил с инициативой по спасению этих женщин и детей.

По словам сербского журналиста, полиция и службы безопасности серьезно следят за передвижением таких людей, и благодаря их хорошей работе в Сербии не было террористических актов на религиозной основе. Были попытки террористических атак, но все они были предотвращены до их фактической реализации.

Материал подготовлен при участии Максима Легуенко.