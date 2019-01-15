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В конгрессе проходят слушания на пост главы минюста США 

Газета.Ru 1 час назад
Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, более года курировавший расследование о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы, покинет свой пост в ближайшие недели, передает телеканал ABC News cо ссылкой на собственные источники.
Заместитель генпрокурора сообщал президенту США Дональду Трампу и чиновникам в Белом доме о своих планах уйти из администрации, говорится в материале. Согласно источникам ABC, он намерен покинуть пост в тот момент, когда должность генерального прокурора займет кандидат Дональда Трампа — Уильям Барр — после утверждения в сенате США.
Как отмечает телеканал, на данный момент нет признаков того, что к уходу Розенштейна подтолкнул Трамп. Тем не менее, он, как и другие высокопоставленные чиновники из минюста США, стал мишенью для нападок со стороны президента США в твиттере.
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Другое , Дональд Трамп , Сенат США , Министерство юстиции США , телеканал АВС , США
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