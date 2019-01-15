Голикова заявила о необходимости развития удаленной занятости

Необходимо развивать дистанционные формы занятости и создавать рабочие места для предпенсионеров, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«В ближайшее время будет необходимо изменение самого рынка труда, структуры рабочих мест, развития дистанционных форм занятости, занятости на дому и создания рабочих мест для лиц предпенсионного возраста», — сказала она.

Она отметила, что ряд профессий, где возможна занятость на дому, тем не менее, предполагает работу по полному рабочему дню в помещении работодателя.

«Например, ряд экономических профессий или профессий, связанных с обработкой большого объема цифровой информации, когда оплата зависит от конечного результата, могли быть переориентированы работодателями на дистанционные формы работы», — добавила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что, по данным опроса ГУУ, 80% женщин с детьми выразили желание совмещать работу и материнство. «Данную проблему могло бы решить создание для молодых матерей упомянутых форм рабочих мест», — отметила она