Главы МИД России и Японии обсудят проблему мирного договора

История вопроса

Москва и Токио уже давно не могут решить вопрос мирного договора, так как Япония до недавнего времени ставила непременным условием к заключению мира передачу всех южнокурильских островов, на которые претендует: Кунашира, Шикотана, Итурупа и гряды Хабомаи. Особенную активность в стремлении решить "территориальный вопрос" из всех японских правителей проявил Синдзо Абэ. Сделав ставку на личное общение с президентом РФ Владимиром Путиным , он уже встретился с ним 24 раза. Абэ предложил план сотрудничества с Россией из 8 пунктов и договорился с Путиным о том, что бизнесмены двух стран будут заниматься совместной хозяйственной деятельностью на южных Курилах.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме российский лидер неожиданно для всех предложил японскому премьеру заключить мирный договор без каких-либо предусловий. С этого момента переговорный процесс получил новый импульс. На встрече в Сингапуре в ноябре лидеры договорились ускорить переговоры, опираясь при этом на Совместную советско-японскую декларацию 1956 года. В ней Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

В декабре 2018 года на переговорах в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании нового механизма переговоров по мирному договору. Курируют работу этого механизма с российской стороны Лавров, с японской — Коно.

Встреча министров в понедельник станет первым раундом российско-японских переговоров в рамках нового механизма.

Шкура неубитого медведя

Переговоры Лаврова и Коно, как ожидается, будут также посвящены подготовке приезда Абэ в Москву в конце января. В качестве возможной даты называется 21 января. Но, как полагают некоторые японские эксперты, визит может быть отложен или вообще отменен из-за обстоятельств последних двух недель. Несколько заявлений и публикаций в японских СМИ вызвали у российских обывателей впечатление, что в Токио делят шкуру неубитого медведя.

Незадолго до Нового года японская сторона тщательно старалась не допустить какой-либо утечки информации, касающейся переговоров, которые ведутся между Москвой и Токио. В частности, на одной из пресс-конференций Коно несколько раз подряд ушел от ответа на вопросы о ходе переговоров по мирному договору. Этим он даже вызвал ропот со стороны представителей прессы.

Однако в начале января из Токио прозвучал ряд заявлений по теме Южных Курил, из-за которых в МИД РФ пригласили японского посла Тоёхису Кодзуки. В частности, Абэ заявил в интервью телеканалу "Асахи", что Япония не собирается выселять российских граждан, проживающих сейчас на территории островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи в случае их передачи Японии.

По словам Абэ, "необходимо получить их (жителей) согласие на возвращение" островов. Как сказал премьер, японцы и россияне могли бы жить и работать совместно. В то же время в публикации в газете "Иомиури" сообщалось, что Япония может отказаться от требований компенсации от России бывшим японских жителям этих островов.

Абэ также прокомментировал озабоченности России по поводу того, что американское военное присутствие в Японии не может не влиять на переговорный процесс по мирному договору. Японский премьер заявил в этой связи, что американские войска в Стране восходящего солнца находятся для защиты безопасности в Японии и на Дальнем Востоке и никаким образом не враждебны в отношении России. А через несколько дней командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез заверил, что Штаты не планируют размещать вооруженные силы на южных Курилах, если Россия передаст их японцам.

В МИД РФ сочли заявления, звучащие из Токио, неуместными и странными. Послу Японии в РФ заявили, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства. В отношении рассуждений японской стороны о том, что именно в 2019 году наступит "поворотный момент" в вопросе о мирном договоре, послу Кодзуки "было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров". По мнению Москвы, такие заявления "не могут быть расценены иначе, как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования".

Как заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , "самое время сейчас создать нормальную рабочую обстановку, не основанную на спекуляциях и дезинформации, для работы глав внешнеполитических ведомств, которые должны провести переговоры в самое ближайшее время".

"Немалую роль в создании этой странной информационной атмосферы, которая предшествует началу переговорного процесса, играют и СМИ Японии", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Негативный фон Определенная турбулентность в освещении территориального спора с Японией передалась и российским СМИ. Если раньше в сюжетах центральных каналов можно было крайне редко что-то услышать о Хабомаи, Шикотане, Итурупе и Кунашире, то теперь, за несколько дней до приезда Коно, эта тема стала активно подниматься в телеэфире. Один из федеральных каналов устами политолога напомнил о стратегической важности обладания Южными Курилами — это дает возможность российскому подводному флоту беспрепятственно развертываться в этой точке земного шара и контролировать приближение иностранных субмарин. В эфире появились жители оспариваемых Японией островов.

Бурная дискуссия о возможной передаче южных Курил поднялась в политических и общественных кругах России. В частности, на этой неделе депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии", устанавливающий территориальную принадлежность Курил к Сахалинской области РФ и запрещающий применять правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.

Власти Москвы получили уже 4 заявки на проведение митингов, касающихся темы принадлежности Курил. Три из них — на проведение мероприятия 20 января, одна — на 19 января. Тема одного из заявленных митингов обозначена как "Привлечение внимания к необходимости соблюдения законодательства РФ, проблеме территориальной целостности РФ, возникающей в связи с планами российских властей о заключении мирного договора с Японией и возможной передачей части Курильских островов".

Разговор будет жесткий

Несмотря на всплеск негативных настроений в российском обществе, как полагает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Валерий Кистанов , визит Абэ в РФ не будет отменен — "слишком далеко зашли в переговорах".

По мнению бывшего посла России в Японии Александра Панова, разговор на предстоящих в понедельник переговорах Лаврова и Коно "будет жесткий". "Вряд ли можно ожидать каких-то тут прорывных решений. Наверное, с нашей стороны будет повторено все то, что сказали японскому послу Кодзуки (когда его пригласили в МИД РФ), плюс еще что-то не совсем приятное для японцев. Посмотрим на их реакцию", — сказал Панов РИА Новости.

Между тем в МИД России выразили удивление в связи с тем, что японская сторона попросила не проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров Лаврова и Коно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила странность и противоречивость такого подхода Японии к переговорам с Россией.

"С одной стороны, информационное нагнетание ситуации перед переговорами, создание очень нервозной атмосферы и в Японии, и в целом по этой повестке, а с другой стороны — отсутствие желания выйти к прессе по итогам переговоров и рассказать, чем они завершились", — заявила Захарова в воскресенье в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Тем не менее, по словам Панова, японская сторона готова идти на уступки в решении проблемы мирного договора. "Во-первых, в том, что касается японо-американского договора о безопасности, будут даны заверения, готовы будут записать в тексте, что никаких угроз интересам России этот договор наносить не будет, что не будут размещены никакие военные сооружения или вообще военные части (на переданных островах), будет обеспечен свободный мониторинг этой ситуации", — предположил экс-посол. По мнению Панова, Токио готов будет гарантировать, что после заключения мирного договора Япония вообще снимет — пусть и незначительные — санкции с России.

"Жителям Южных Курил (в случае передачи островов) предоставят возможность свободного получения японского гражданства, разрешат оставить российское гражданство или иметь двойное, позволят использовать русский язык. Я думаю, что они будут готовы довольно большой набор уступок выкатить со своей стороны", — сказал Панов.

"Другое дело, достаточно ли это будет для нашей стороны", — оговорился он.

Зачем России договор

Набивший оскомину вопрос — зачем России мирный договор с Японией. Многие российские политологи полагают, что он в принципе не нужен — государства не воюют, бизнес худо-бедно сотрудничает, туристы активно ездят как в Россию, так и в Японию, на высоком уровне сотрудничество в сфере культуры и искусства, политические лидеры общаются друг с другом на ты.

Однако, по мнению посла Японии в РФ Тоёхисы Кодзуки, "заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы сможет поднять японо-российские отношения на более высокий уровень". По его словам, Япония и Россия являются основными игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе и важными соседями.

В недавнем интервью РИА Новости он напомнил слова Абэ на ВЭФ в 2018 году. Тот сказал, что "Северный Ледовитый океан, Берингово море, северная часть Тихого океана, Японское море смогут стать магистральной морской дорогой мира и процветания" при заключении договора России и Японии и стабильности в их отношениях.

В свою очередь бывший российский посол Панов полагает, что мирный договор позволит России контролировать американское присутствие в Японии. Для этого, по его мнению, достаточно прописать в документе, что иностранные военные базы на территории Японии не будут использоваться против интересов России.

"В какой-то степени, если будет мирный договор, это будет ограничением — и довольно существенным — для деятельности американцев с территории Японии в отношении России. Договор всегда можно будет использовать как фактор давления на японцев, чтобы они не допускали каких-то враждебных действий со стороны вооруженных сил США, находящихся на территории Японии. В этом смысле договор может иметь для нас очень важное значение", — считает Панов.

Кроме того, по мнению дипломата, мирный договор "должен быть не договором о передаче островов, а должен переформатировать все наши отношения с Японией". По его словам, документ должен "создать совершенно новое качество отношений Москвы и Токио в сфере безопасности, в военной, политической, экономической областях".

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.