Почему Шарий решил подать в суд на Порошенко

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий подаст в суд на президента страны Петра Порошенко . Об этом он сообщил на своем Youtube-канале. Причиной судебного иска стало высказывание Порошенко о деятельности Шария и его причастности к России

Ранее Порошенко попросили объяснить, почему на Украине преследуются журналисты, в том числе и Шарий, который неоднократно заявлял о преследованиях сотрудничающих с ним представителей профессии. Президент, отвечая на вопрос, заявил, что блогер не является «украинским журналистом» и якобы «работает на Россию».

«В суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист», — заявил Шарий в своем видеообращении, опубликовав также запись слов Порошенко.

Журналист также сказал, что будет обращаться к политику исключительно на «ты» и «заставит ответить за каждое слово». Блогер добавил, что иногда «надо просто остановиться и извиниться», но извинений от самого Порошенко он пока так и не слышал.

«Я слышал опровержение от тех, кого ты нанял, а от тебя нет. Я тебя не боюсь, как не боятся тебя ребята, которые будут задавать тебе эти вопросы. (…) Ты не страшный, ты смешной. За свои слова ответишь в суде», — подчеркнул Шарий, добавив, что Порошенко также ответит «за все эти преследования».

Для юридического сопровождения иска Шарий собирается привлечь команду юриста Андрея Портнова , который до 2014 года был советником президента Украины Виктора Януковича

«Мы подадим иск в любом случае. Насколько это может дойти до логического завершения на Украине, я даже комментировать не буду», — сказал Шарий в беседе с ФАН.

По словам журналиста, команда Порошенко уже много раз пыталась обвинить его в работе на Россию и прочих «смертных грехах».

«Все, хватит, это уже с передозом, Порошенко мне просто надоел! Надоели его преследования, надоели грязные схемы, с помощью которых он и его аппарат пытались измазать меня в грязи. Все это мимо пролетело, не попало в цель. Но он меня достал!» — заявил он.

Шарий отметил, что на Украине любая критика киевской власти приравнивается к работе на Россию.

«Да, есть люди, каким-то образом аффилированные с Россией: они туда ездят, выступают на телеканалах, работают, светятся на публичных мероприятиях. Я же не имею никакого отношения к Российской Федерации», — заявил журналист.

Шарий не в первый раз критикует работу украинских властей. В декабре 2018 года он заявил, что Порошенко может пойти на провокацию или даже на теракт, чтобы сорвать выборы. Согласно соцопросам, действующий президент уступает другим потенциальным соперникам и не проходит во второй тур выборов.

«Он даже не на втором месте. Он идет после Тимошенко (лидер партии «Батькивщина»), Зеленского (шоумен и актер) и Ляшко (лидер Радикальной партии)», — приводит слова блогера «Взгляд»

Такое положение дел стало не просто серьезной проблемой для президента, а заставляет его волноваться, уверен Шарий.

«У Порошенко сдают нервы, поэтому он должен истерично рассказывать о войне, которую он до сих пор никому не объявил. Он может попытаться осуществить что-то совсем плохое, вплоть до техногенных катастроф — для того, чтобы выборы не состоялись. Это его единственный выход остаться у власти. Порошенко не боится просто потерять власть, он боится потерять все, и активы в том числе», — сказал он, добавив, что пресечь провокации Порошенко могут только украинские спецслужбы, которые в последний момент могут захотеть сыграть в «свою игру» под нового президента.

Анатолий Шарий покинул Украину в 2012 году, получив пятилетний статус беженца и вид на жительство в ЕС . Тогда журналист заявил, что на родине его преследовала местная милиция, недовольная его критическими публикациями о правоохранительных органах . В частности, он назвал сфабрикованными два уголовных дела, заведенных на него на Украине.