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Нераспроданные в Москве ёлки достались животным в зоопарке 

Свободная пресса + ещё 1 8 часов назад
Фото: Mos.ru
Новогодние ёлки, которые так и не были проданы в столице перед праздниками, в итоге не остались бесполезными — их передают в Московский зоопарк. Какие-то животные используют эти деревья в качестве игрушек и когтеточек, другие — как источник ценных витаминов.
«Отрадно, что нераспроданные елки могут пригодиться, а не просто отправляются на свалку. Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать. Это и новый любопытный объект для исследования, и игрушка, и когтеточка, и полезная и вкусная добавка в ежедневный рацион», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
При этом отмечается, что в зоопарк попадают только деревья от компаний, торгующих новогодними елями, но не от частных лиц, поскольку в последнем случае на них могут оставаться элементы праздничного декора, сообщает сайт московской мэрии.
Как ранее сообщала «СП», в Москве в парках открыты специальные пункты приёма на переработку новогодних ёлок в рамках акции «Ёлочный круговорот», которая продлится до 1 марта.
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Другое , Светлана Акулова , МЧС , Правительство Москвы , Москва
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